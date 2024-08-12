Зеленский впервые публично прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вторжение украинской армии на территорию Курской области. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.
«Был доклад главкома [ВСУ] Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области», – сказал Зеленский (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что МВД Украины, служба безопасности страны и другие ведомства готовят некий план для территорий Курской области, где «проводится операция».
12 августа сенатор США Линдси Грэм в ходе визита в Киев заявил, что американские власти гордятся Зеленским в связи с атакой на Курскую область. Вторжение ВСУ на территорию России он назвал «смелым и прекрасным», а также выразил радость из-за того, что Украина не предупредила США об это атаке.
По данным на 12 августа, вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории России.