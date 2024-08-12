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Зеленский впервые публично прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично прокомментировал вторжение украинской армии на территорию Курской области. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Был доклад главкома [ВСУ] Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области», – сказал Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что МВД Украины, служба безопасности страны и другие ведомства готовят некий план для территорий Курской области, где «проводится операция».

12 августа сенатор США Линдси Грэм в ходе визита в Киев заявил, что американские власти гордятся Зеленским в связи с атакой на Курскую область. Вторжение ВСУ на территорию России он назвал «смелым и прекрасным», а также выразил радость из-за того, что Украина не предупредила США об это атаке.

По данным на 12 августа, вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют 28 населенных пунктов Курской области. Глубина проникновения в регион составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Президент Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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