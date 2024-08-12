Зеленский впервые публично прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область

12 августа сенатор США Линдси Грэм в ходе визита в Киев заявил, что американские власти гордятся Зеленским в связи с атакой на Курскую область. Вторжение ВСУ на территорию России он назвал «смелым и прекрасным», а также выразил радость из-за того, что Украина не предупредила США об это атаке.