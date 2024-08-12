Минобороны заявило о наращивании войск и формировании резервов в Курской области

По данным на 12 августа под контролем украинских военных находятся 28 населенных пунктов Курской области, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ.