Минобороны заявило о наращивании войск и формировании резервов в Курской области

Минобороны заявило о наращивании войск и формировании резервов в Курской областиОрганизовано всестороннее тыловое обеспечение для военнослужащих
Организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов в Курской области. На место прибывает личный состав, боевая техника, боеприпасы и другие грузы для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, сообщает Минобороны России.
Кроме того, организовано всестороннее тыловое обеспечение для военнослужащих, которые выполняют задачи по отражению попытки вторжения украинской армии на территорию России.
«Тяжелая гусеничная техника для оперативной доставки ее в районы блокирования формирований ВСУ и обеспечения сохранности дорожного покрытия загружается на автомобильные тралы», – говорится в сообщении.
Ведется круглосуточная подача горюче-смазочных материалов в автоцистернах в районы заправки техники на полевые заправочные пункты.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России, которые смогли остановить продвижение противника.
По данным на 12 августа под контролем украинских военных находятся 28 населенных пунктов Курской области, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ.