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Минобороны заявило о наращивании войск и формировании резервов в Курской области

Организовано всестороннее тыловое обеспечение для военнослужащих
Ведомости

Организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов в Курской области. На место прибывает личный состав, боевая техника, боеприпасы и другие грузы для боевой работы и всестороннего обеспечения войск, сообщает Минобороны России.

Кроме того, организовано всестороннее тыловое обеспечение для военнослужащих, которые выполняют задачи по отражению попытки вторжения украинской армии на территорию России.

«Тяжелая гусеничная техника для оперативной доставки ее в районы блокирования формирований ВСУ и обеспечения сохранности дорожного покрытия загружается на автомобильные тралы», – говорится в сообщении.

Ведется круглосуточная подача горюче-смазочных материалов в автоцистернах в районы заправки техники на полевые заправочные пункты.

Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России, которые смогли остановить продвижение противника.

По данным на 12 августа под контролем украинских военных находятся 28 населенных пунктов Курской области, сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов. Глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км, ширина по фронту – 40 км. Президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как противник будет выбит с территории РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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