Главные новости о приграничных боях на 12 августа

«Руками украинцев Запад с нами воюет. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. О каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» – заявил Путин.