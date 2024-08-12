Главные новости о приграничных боях на 12 августа

Главные новости о приграничных боях на 12 августаСтолкновения между ВС РФ и ВСУ продолжаются седьмой день
Бои Вооруженных сил России и ВСУ на приграничных территориях идут с 6 августа. В трех регионах страны с 10 августа объявлен режим контртеррористической операции: Брянской, Белгородской и Курской областях. ВС РФ продолжают отражать попытки вторжения на территорию России.
Президент России Владимир Путин собрал второе совещание с руководителями силовых ведомств и главами регионов
На совещании президент заявил, что главная задача сейчас – выбить противника. Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России.
«Руками украинцев Запад с нами воюет. Судя по всему, противник стремится к улучшению своих переговорных позиций в будущем. О каких переговорах может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики? О чем с ними вообще можно говорить?» – заявил Путин.
Президент сообщил, что темпы наступления ВС РФ на всей линии соприкосновения после событий в Курской области увеличились в 1,5 раза. Он также заявил, что потери ВСУ «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей подразделений, которые противник перебрасывает к российской границе.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов, в которых находятся более 2000 человек – об их судьбе ничего не известно. Из региона выехали и эвакуированы 121 000 человек, 180 000 подлежат эвакуации. В результате атак Украины погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, среди них – 10 детей.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что порядка 50-70% жителей белгородского Шебекина покинули территорию, а напряжение среди населения растет. Он выразил надежду, что жители Краснояружского района, которые были эвакуированы, уже 13 августа смогут вернуться домой. По данным Гладкова, были эвакуированы около 10 000 человек.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ситуация в регионе стабильная, до 80-90 обстрелов за неделю. Отселять жителей нет необходимости. При этом Путин до этого подчеркнул, что не исключает новых попыток Украины дестабилизировать ситуацию в регионах, в том числе и в Брянской области.
Главное от Минобороны России
В Курской области подразделения группировки «Север» совместно с резервами отразили семь атак штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Мартыновка, Борки и Коренево. Для отражения атак были задействованы беспилотники, армейская авиация и артиллерия. Помимо этого ВС РФ пресекли попытки прорыва мобильных групп противника в районе населенного пункта Каучук. Военнослужащие уничтожили восемь боевых машин пехоты Bradley, 16 боевых бронированных машин и 14 пикапов.
ВС РФ также нанесли удары по скоплению живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки. Авиация и ракетные войска поразили резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины на территории Сумской области, которая граничит с Россией.
По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 1610 военнослужащих, 32 танка, 23 бронетранспортера, 17 боевых машин пехоты, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, а также четыре зенитных ракетных комплекса, пусковую установку реактивной системы залпового огня и 13 орудий полевой артиллерии.
Председатель кабмина Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами меры поддержки жителей Курской области
Мишустин сообщил, что к оказанию помощи подключились федеральные специалисты из медицинских учреждений соседних с Курской областью регионов. По поручению Путина правительство выделило финансирование – 1,8 млрд руб. – на поддержку граждан, которые потеряли жилье, а также на выплаты тем, кто вынужденно оставил свои дома. Мишустин в очередной раз напомнил, что помощь можно оформить через портал «Госуслуги».
«Важно оказать поддержку в максимально удобном для людей формате, без лишних проволочек и оперативно», – подчеркнул Мишустин.
ФСБ задержала украинского военнослужащего в Курской области
Федеральная служба безопасности России при содействии местных жителей задержала военнослужащего 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Беловском районе. По словам задержанного, целью бригады было дойти от Курска, а после – добраться до Белгорода. Пленный уточнил, что это было необходимо якобы для захвата территорий, чтобы при заключении мирного договора с Россией Украина могла ее обменять. Командир 80-й бригады утверждал, что эта операция является последней надеждой Киева, сообщил задержанный.
Эвакуация жителей Беловского района Курской области
В ночь на 12 августа в небе над Курской областью были уничтожены три украинские ракеты. Кроме того, неоднократно объявлялась ракетная опасность и угроза атаки беспилотников. Оперативный штаб Курской области принял решение вывезти жителей Беловского района, помощь в эвакуации жителей обеспечивают дружинники курского центра «Патриот». Врио главы региона Алексей Смирнов попросил жителей района следовать рекомендациям органов власти и силовых структур, а также доверять только проверенным источникам информации.
Эвакуация в Краснояружском районе Белгородской области
Губернатор региона Вячеслав Гладков утром 12 августа объявил о начале перемещения жителей Краснояружского района в более безопасные места. «У нас тревожное утро: активность врага на границе Краснояружского района», – сообщил он. Сейчас в поселке Ракитное развернут пункт распределения, откуда жителей направляют в пункты временного размещения. На месте работают заместители Гладкова и представители администрации.
За последние сутки ВСУ, в частности, атаковали Белгородской район с применением 31 боеприпаса и четырех беспилотников в ходе четырех обстрелов. В Грайворонском городском округе по населенным пунктам выпущено 44 боеприпаса и семь БПЛА в ходе шести обстрелов. По Шебекинскому городскому округу выпущено 27 боеприпасов и шесть беспилотников в ходе восьми обстрелов.
Продолжается сбор гуманитарной помощи пострадавшим от обстрелов ВСУ
МЧС России продолжает доставлять гуманитарную помощь в Курскую область. Более 180 т грузов из Росрезерва уже перевезено 24 колоннами ведомства. Кроме того, в Москве продолжается сбор помощи пострадавшим в 14 штабах. Гуманитарную помощь от жителей столицы принимают ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве пунктов. Помочь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса и городских организаций.