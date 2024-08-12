В Москве продолжается сбор помощи пострадавшим в Курской области
В Москве продолжается сбор помощи для пострадавших жителей Курской области. Об этом сообщается на портале mos.ru.
Сбор необходимых вещей продолжается в 14 штабах «Москва помогает». Гуманитарную помощь от жителей столицы принимают ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве пунктов. Помочь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса и городских организаций.
Требуются детское питание, соки, печенье и подгузники. Из предметов первой необходимости можно принести зубные щетки и пасты, бумажные полотенца, влажные салфетки, средства женской гигиены, туалетную бумагу и одноразовые пеленки. Необходимо также постельное белье, подушки, полотенца, одеяла. Из бытовой химии можно передавать порошки, средства для мытья посуды, шампуни, мочалки, станки для бритья, ведра и тазы. Можно принести новую трикотажную одежду, головные уборы, резиновые тапочки и удобную обувь. Из еды – крупы, консервы, чай, сахар, сладости.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы Вооруженных сил России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.
Всего с начала вторжения украинских войск из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек, сообщал 10 августа официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек. В ПВР прибыли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Около 60 психологов оказывают курянам необходимую поддержку.