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В Москве продолжается сбор помощи пострадавшим в Курской области

Ведомости

В Москве продолжается сбор помощи для пострадавших жителей Курской области. Об этом сообщается на портале mos.ru.

Сбор необходимых вещей продолжается в 14 штабах «Москва помогает». Гуманитарную помощь от жителей столицы принимают ежедневно с 10:00 до 19:00 в большинстве пунктов. Помочь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса и городских организаций.

Требуются детское питание, соки, печенье и подгузники. Из предметов первой необходимости можно принести зубные щетки и пасты, бумажные полотенца, влажные салфетки, средства женской гигиены, туалетную бумагу и одноразовые пеленки. Необходимо также постельное белье, подушки, полотенца, одеяла. Из бытовой химии можно передавать порошки, средства для мытья посуды, шампуни, мочалки, станки для бритья, ведра и тазы. Можно принести новую трикотажную одежду, головные уборы, резиновые тапочки и удобную обувь. Из еды – крупы, консервы, чай, сахар, сладости.

Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы Вооруженных сил России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

Всего с начала вторжения украинских войск из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек, сообщал 10 августа официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек. В ПВР прибыли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Около 60 психологов оказывают курянам необходимую поддержку.

12 августа МЧС России сообщило, что в регион доставлено более 180 т гуманитарной помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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