В Москве продолжается сбор помощи пострадавшим в Курской области

Требуются детское питание, соки, печенье и подгузники. Из предметов первой необходимости можно принести зубные щетки и пасты, бумажные полотенца, влажные салфетки, средства женской гигиены, туалетную бумагу и одноразовые пеленки. Необходимо также постельное белье, подушки, полотенца, одеяла. Из бытовой химии можно передавать порошки, средства для мытья посуды, шампуни, мочалки, станки для бритья, ведра и тазы. Можно принести новую трикотажную одежду, головные уборы, резиновые тапочки и удобную обувь. Из еды – крупы, консервы, чай, сахар, сладости.