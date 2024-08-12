МЧС доставило 180 тонн гуманитарной помощи в Курскую область
Более 180 т гуманитарной помощи доставлено в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«МЧС России продолжает доставлять гуманитарную помощь в регион. Более 180 т грузов из Росрезерва уже перевезено 24 колоннами ведомства», – уточнили в пресс-службе (цитата по ТАСС).
Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы Вооруженных сил России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.
Всего с начала вторжения украинских войск из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек, сообщал официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек. В ПВР прибыли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Около 60 психологов оказывают курянам необходимую поддержку.
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что потребует от международных органов признать терактом атаку украинских войск на Курскую область. Оценку действиям ВСУ в регионе также призвала дать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.