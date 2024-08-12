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МЧС доставило 180 тонн гуманитарной помощи в Курскую область

Ведомости

Более 180 т гуманитарной помощи доставлено в Курскую область. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«МЧС России продолжает доставлять гуманитарную помощь в регион. Более 180 т грузов из Росрезерва уже перевезено 24 колоннами ведомства», – уточнили в пресс-службе (цитата по ТАСС).

Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы Вооруженных сил России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

Всего с начала вторжения украинских войск из приграничных районов Курской области эвакуировали более 76 000 человек, сообщал официальный представитель МЧС России в межведомственном оперативном штабе Артем Шаров. Было развернуто 60 пунктов временного размещения (ПВР), в которых находится более 4400 человек. В ПВР прибыли специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Около 60 психологов оказывают курянам необходимую поддержку.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил, что потребует от международных органов признать терактом атаку украинских войск на Курскую область. Оценку действиям ВСУ в регионе также призвала дать уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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