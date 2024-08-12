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Американский сенатор Грэм похвалил Зеленского за вторжение в Курскую область

Ведомости

Американские власти гордятся президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с атакой на границу России в Курской области, заявил сенатор США Линдси Грэм в ходе визита в Киев. Видеозапись с его высказыванием опубликована в Telegram-канале офиса Зеленского.

«После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством», – сказал Грэм (цитата по «РИА Новости»).

Он также охарактеризовал вторжение ВСУ на территорию России как «смелое и прекрасное», и выразил радость из-за того, что Украина не предупредила США об атаке на Курскую область.

12 августа заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что власти США и Украины в частном порядке обсуждают вопрос вероятного применения вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет ATACMS для ударов по военным базам России.

8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что использование американского оружия для ударов Курской области соответствует политике США. При этом она подчеркнула, что американские власти «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России». Максимально допустимую США дальность нанесения ударов американским оружием по РФ представитель Пентагона не уточнила.

9 августа на фоне боев в Курской области США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $125 млн.

Утром 6 августа вооруженные силы Украины атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России, которые смогли остановить продвижение противника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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