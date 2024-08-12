Американский сенатор Грэм похвалил Зеленского за вторжение в Курскую область
Американские власти гордятся президентом Украины Владимиром Зеленским в связи с атакой на границу России в Курской области, заявил сенатор США Линдси Грэм в ходе визита в Киев. Видеозапись с его высказыванием опубликована в Telegram-канале офиса Зеленского.
«После 2,5 лет вы продолжаете стоять на своих позициях, да и еще зашли в Россию. Мы гордимся вашим руководством», – сказал Грэм (цитата по «РИА Новости»).
Он также охарактеризовал вторжение ВСУ на территорию России как «смелое и прекрасное», и выразил радость из-за того, что Украина не предупредила США об атаке на Курскую область.
12 августа заместитель представителя Госдепа Ведант Патель заявил, что власти США и Украины в частном порядке обсуждают вопрос вероятного применения вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет ATACMS для ударов по военным базам России.
8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что использование американского оружия для ударов Курской области соответствует политике США. При этом она подчеркнула, что американские власти «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России». Максимально допустимую США дальность нанесения ударов американским оружием по РФ представитель Пентагона не уточнила.
9 августа на фоне боев в Курской области США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $125 млн.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил России, которые смогли остановить продвижение противника.