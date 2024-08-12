Госдеп: США обсуждают с Украиной применение ATACMS для ударов вглубь России

В этот же день издание Politico писало, что Германия и другие союзники Украины неохотно разрешали ей наносить удары по территории России, но последняя атака на Курскую область может изменить политику в отношении таких атак. Издание приводит слова старшего законодателя от христианских демократов Родериха Кизеветтера о том, что нанесение ударов по «перевалочным пунктам» на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно, так как после доставки на Украину оружие считается украинским.