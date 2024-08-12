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Госдеп: США обсуждают с Украиной применение ATACMS для ударов вглубь России

Ведомости

Власти США и Украины в частном порядке обсуждают вопрос вероятного применения вооруженными силами Украины (ВСУ) дальнобойных ракет ATACMS для ударов по военным базам России. Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Ведант Патель.

«Я не стану вдаваться в приватные дипломатические обсуждения с нашими украинскими партнерами», – сказал он в ответ на соответствующий вопрос (цитата по «РИА Новости»).

Патель добавил, что американские власти придерживаются прежней позиции по этой теме.

8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. При этом она подчеркнула, что американские власти «по-прежнему не поддерживают нанесение ударов [американским оружием] вглубь территории России». Максимально допустимую США дальность нанесения ударов американским оружием по РФ представитель Пентагона уточнять не стала.

9 августа США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на $125 млн. Это 63-й транш администрации президента США Джо Байдена на поставку из запасов министерства обороны США для Украины с августа 2021 г.

В этот же день издание Politico писало, что Германия и другие союзники Украины неохотно разрешали ей наносить удары по территории России, но последняя атака на Курскую область может изменить политику в отношении таких атак. Издание приводит слова старшего законодателя от христианских демократов Родериха Кизеветтера о том, что нанесение ударов по «перевалочным пунктам» на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно, так как после доставки на Украину оружие считается украинским.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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