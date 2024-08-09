Politico: атака Киева на Курскую область получила «зеленый свет» от союзников
Германия и другие союзники Украины неохотно разрешали ей наносить удары по территории России, но последняя атака на Курскую область может изменить политику в отношении таких атак. Об этом пишет издание Politico.
Politico отмечает, что Берлин не подавал сигнал «красным светом» в связи с атакой ВСУ на территорию Курской области.
«Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией», – говорится в комментарии министерства иностранных дел Германии.
Многие политики из консервативной оппозиции Германии еще более решительно поддержали украинское наступление – как и использование немецкого оружия на российской территории. Родерих Кизеветтер, старший законодатель от христианских демократов, заявил Politico, что нанесение ударов по «перевалочным пунктам» на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно.
«Вопрос о том, участвует ли в этом западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это уже украинское оружие», – сказал Кизеветтер.
Канцлер Германии Олаф Шольц пока воздерживается от того, чтобы высказаться по поводу атаки на Курскую область.
И Берлин, и Вашингтон изменили политику в отношении ударов по российской территории в мае в ответ на российское наступление на Харьковском направлении. Украина «имеет право, гарантированное международным правом, защищаться от этих атак», – заявил тогда представитель правительства Германии.
Одобрение Вашингтона в мае было очень тщательно продумано и ограничено районами вблизи Харькова. Курская область, отмечает издание, «это не тот район», но США не поднимают шума по поводу последней атаки.
Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 августа официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что командование ВСУ не уведомляло власти страны о готовящейся атаке в Курской области. По его словам, это не первый раз, когда ВСУ не информируют США о готовящихся операциях. 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. По словам Сингх, американские власти считают атаку ВСУ в Курской области «действиями по защите от атак из этого региона».