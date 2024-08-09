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Politico: атака Киева на Курскую область получила «зеленый свет» от союзников

Ведомости

Германия и другие союзники Украины неохотно разрешали ей наносить удары по территории России, но последняя атака на Курскую область может изменить политику в отношении таких атак. Об этом пишет издание Politico.

Politico отмечает, что Берлин не подавал сигнал «красным светом» в связи с атакой ВСУ на территорию Курской области.

«Украина имеет право на самооборону, закрепленное в международном праве. Это право не ограничивается ее собственной территорией», – говорится в комментарии министерства иностранных дел Германии.

Многие политики из консервативной оппозиции Германии еще более решительно поддержали украинское наступление – как и использование немецкого оружия на российской территории. Родерих Кизеветтер, старший законодатель от христианских демократов, заявил Politico, что нанесение ударов по «перевалочным пунктам» на территории России с помощью оружия, предоставленного Германией, абсолютно законно.

«Вопрос о том, участвует ли в этом западное оружие, не возникает, потому что после его доставки это уже украинское оружие», – сказал Кизеветтер.

Канцлер Германии Олаф Шольц пока воздерживается от того, чтобы высказаться по поводу атаки на Курскую область.

И Берлин, и Вашингтон изменили политику в отношении ударов по российской территории в мае в ответ на российское наступление на Харьковском направлении. Украина «имеет право, гарантированное международным правом, защищаться от этих атак», – заявил тогда представитель правительства Германии.

Одобрение Вашингтона в мае было очень тщательно продумано и ограничено районами вблизи Харькова. Курская область, отмечает издание, «это не тот район», но США не поднимают шума по поводу последней атаки.

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 августа официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что командование ВСУ не уведомляло власти страны о готовящейся атаке в Курской области. По его словам, это не первый раз, когда ВСУ не информируют США о готовящихся операциях. 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. По словам Сингх, американские власти считают атаку ВСУ в Курской области «действиями по защите от атак из этого региона».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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