Politico: атака Киева на Курскую область получила «зеленый свет» от союзников

Утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. Массированный обстрел региона и атаки дронов привели к гибели пятерых мирных жителей, еще 21 человек пострадал. 7 августа в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 августа официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что командование ВСУ не уведомляло власти страны о готовящейся атаке в Курской области. По его словам, это не первый раз, когда ВСУ не информируют США о готовящихся операциях. 8 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. По словам Сингх, американские власти считают атаку ВСУ в Курской области «действиями по защите от атак из этого региона».