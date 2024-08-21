Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС на следующей неделе

9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с атакой ВСУ на регион. По данным постпредства России при международных организациях в Вене, 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры зафиксировано не было.