Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС на следующей неделе
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе. Об этом он сообщил газете Financial Times.
«Поскольку там идут боевые действия, я очень обеспокоен», – сказал он. Гросси добавил, что во время своей поездки в Курскую область он оценит состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм.
9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с атакой ВСУ на регион. По данным постпредства России при международных организациях в Вене, 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры зафиксировано не было.
Посетить Курскую АЭС Гросси пригласил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По словам последнего, ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться.
Боевые действия в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения украинской армии в регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.