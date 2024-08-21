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Глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС на следующей неделе

Ведомости

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Курскую АЭС на следующей неделе. Об этом он сообщил газете Financial Times.

«Поскольку там идут боевые действия, я очень обеспокоен», – сказал он. Гросси добавил, что во время своей поездки в Курскую область он оценит состояние электроснабжения и подъездных путей к станции из-за разрушения мостов через реку Сейм.

9 августа Россия уведомила МАГАТЭ о ситуации на Курской АЭС в связи с атакой ВСУ на регион. По данным постпредства России при международных организациях в Вене, 8 августа на АЭС, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, были обнаружены, предположительно, фрагменты сбитых ракет. Фактов прямого обстрела АЭС и энергетической инфраструктуры зафиксировано не было. 

Посетить Курскую АЭС Гросси пригласил гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По словам последнего, ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС продолжает ухудшаться.

Боевые действия в Курской области продолжаются более двух недель, с момента вторжения украинской армии в регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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