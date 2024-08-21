Что известно о боях в Курской области на 21 августа

Вооруженные сили России уже 16-й день ведут бои с украинской армией в Курской области после ее вторжения в регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а обстановку в первых двух регионах отнесли к режиму чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным ТАСС, с начала боевых действий в регионе погиб 31 мирный житель, еще 143 получили ранения. Из них 79 человек доставлены в больницы, в том числе четверо детей.