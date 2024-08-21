Что известно о боях в Курской области на 21 августа

Что известно о боях в Курской области на 21 августаРоссийские военные остановили продвижение ВСУ в регионе
Вооруженные сили России уже 16-й день ведут бои с украинской армией в Курской области после ее вторжения в регион 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях объявлен режим контртеррористической операции, а обстановку в первых двух регионах отнесли к режиму чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным ТАСС, с начала боевых действий в регионе погиб 31 мирный житель, еще 143 получили ранения. Из них 79 человек доставлены в больницы, в том числе четверо детей.
«Ведомости» собрали информацию о происходящем в Курской области на 21 августа.
Сводка от Минобороны России
Согласно данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки атак штурмовых групп вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька Курской области. Армия Украины потеряла более 45 военнослужащих убитыми и раненными. Российские бойцы взяли в плен двух украинских военных, а также уничтожили два танка, американский бронетранспортер М113 и шесть боевых бронированных машин.
Авиация, артиллерия и обороняющиеся войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня.
Оперативно-тактическая авиация также атаковала районы сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области: двух механизированных, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, трех бригад теробороны, а также стрелкового батальона в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Краснополье, Новые Вирки, Покровка, Писаревка, Могрица и Юнаковка.
Российские военные продолжают заниматься выявлением и уничтожением в лесах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь территории РФ.
За сутки потери противника составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортера, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО. В общей сложности за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 4400 военных.
Продвижение противника остановлено
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в эфире «Первого канала», что продвижение ВСУ в Курской области остановлено.
«Мы их остановили и начали задвигать обратно, уничтожая максимальное количество», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Перенос выборов в семи муниципалитетах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила о переносе голосования на выборах 10 органов местного самоуправления в городе Льгове, а также Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах Курской области. Подготовка к выборам возобновится при полной гарантии безопасности избирателей.
При этом выборы губернатора Курской области переноситься не будут. По словам зампредседателя Центризбиркома Николая Булаева, они состоятся в единый день голосования, если не будет принято нового решения.
Поддержка жителей
Пострадавшие при украинской атаке жители региона могут воспользоваться сервисами для поиска бесплатного жилья и трудоустройства, а также получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты сервисов на оплату товаров первой необходимости. Ozon, Avito и Wildberries выступили в поддержку инициативы и запустили ее на своих сервисах.
Кабмин поддержал инициативу цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, кроме льгот и выплат власти создают возможности для того, чтобы жителям могли помочь все желающие, включая частный бизнес.
Позиция по мирным переговорам с Украиной
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что после вторжения ВСУ в Курскую область переговоры с Киевом стали невозможными до полного разгрома противника.
По его словам, в последнее время, «пусть и теоретически», для России существовала опасность «переговорного капкана», куда РФ могла попасть при определенном стечении обстоятельств. Медведев назвал переговоры о мире «ранними и ненужными, с неясными перспективами и последствиями».
Вторжение ВСУ в Курскую область аннулирует возможность мирных переговоров с Украиной, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Попытка ВСУ вторгнуться на нашу территорию – я еще раз подчеркну то, что было сказано российским руководством – априори аннулирует возможность каких-либо переговоров с бандитской хунтой», – подчеркнула она.