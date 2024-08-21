Кабмин поддержал инициативу цифровых платформ по помощи жителям Курской области
Правительство России поддержало инициативу цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина.
«Помимо льгот и выплат государство также создает возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес», – заявил в обращении вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Жители Курской области, пострадавшие при атаке ВСУ, могут воспользоваться сервисами для поиска бесплатного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты сервисов на оплату товаров первой необходимости. Инициативу уже поддержали и запустили на своих сервисах Ozon, Avito и Wildberries.
17 августа на портале «Госуслуги» запустили сервисы для помощи жителям Курской области. Среди запущенных на портале сервисов: сбор информации о предметах первой необходимости, поиск родных, учет выехавших и сообщение о готовности к выезду. Данные будут передаваться в региональный оперативный штаб для отработки. На сайте также доступна информация о помощи жителям Курской области, инструкции на случай экстренных ситуаций и контакты специальных служб.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после захода в регион сил Украины. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.