Кабмин поддержал инициативу цифровых платформ по помощи жителям Курской области

17 августа на портале «Госуслуги» запустили сервисы для помощи жителям Курской области. Среди запущенных на портале сервисов: сбор информации о предметах первой необходимости, поиск родных, учет выехавших и сообщение о готовности к выезду. Данные будут передаваться в региональный оперативный штаб для отработки. На сайте также доступна информация о помощи жителям Курской области, инструкции на случай экстренных ситуаций и контакты специальных служб.