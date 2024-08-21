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Кабмин поддержал инициативу цифровых платформ по помощи жителям Курской области

Ведомости

Правительство России поддержало инициативу цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Помимо льгот и выплат государство также создает возможности, чтобы жителям Курской области могли помочь все желающие, в том числе и частный бизнес», – заявил в обращении вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Жители Курской области, пострадавшие при атаке ВСУ, могут воспользоваться сервисами для поиска бесплатного жилья и трудоустройства, получить скидки и зачисление средств в личные кабинеты сервисов на оплату товаров первой необходимости. Инициативу уже поддержали и запустили на своих сервисах Ozon, Avito и Wildberries.

17 августа на портале «Госуслуги» запустили сервисы для помощи жителям Курской области. Среди запущенных на портале сервисов: сбор информации о предметах первой необходимости, поиск родных, учет выехавших и сообщение о готовности к выезду. Данные будут передаваться в региональный оперативный штаб для отработки. На сайте также доступна информация о помощи жителям Курской области, инструкции на случай экстренных ситуаций и контакты специальных служб.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после захода в регион сил Украины. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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