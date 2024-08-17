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На «Госуслугах» запустили сервисы для помощи жителям Курской области

Ведомости

На портале «Госуслуги» запустили сервисы для помощи жителям Курской области, сообщили в пресс-службе правительства России.

«Сервисы для помощи жителям Курской области запущены, чтобы граждане в режиме реального времени могли сообщать о своих проблемах и нуждах», – заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, его слова привела пресс-служба.

Среди запущенных на портале сервисов: сбор информации о предметах первой необходимости, поиск родных, учет выехавших и сообщение о готовности к выезду. Данные будут передаваться в региональный оперативный штаб для отработки.

На сайте также доступна информация о помощи жителям Курской области, инструкции на случай экстренных ситуаций и контакты специальных служб.

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 12-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции (КТО). По последним данным, с 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. Судьба порядка 2000 человек, которые находились на территории, куда вторглись ВСУ, остается неизвестной.

МЧС РФ сообщало, что в 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения (ПВР), где находятся около 10 000 человек, среди них 3000 детей. За сутки было доставлено 4 колонны с 160 т гуманитарной помощи, с 6 августа доставлено 1900 т груза.

17 августа пресс-служба Минцифры России сообщила, что жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору, в регионе в связи с чрезвычайной ситуацией (ЧС) федерального характера запущен автоматический межсетевой роуминг. С 16 августа в девяти районах Белгородской области отменили плату за мобильную связь и интернет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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