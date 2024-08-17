В Белгородской области в связи с ЧС разрешили подключаться к любому оператору

С 16 августа в девяти районах Белгородской области отменили плату за мобильную связь и интернет. Минцифры сообщило, что связь будет доступна даже при отрицательном балансе. Связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области также сделали бесплатными до окончания объявленного в регионе режима ЧС.