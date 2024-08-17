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В Белгородской области в связи с ЧС разрешили подключаться к любому оператору

Ведомости

Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору, в регионе в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера запущен автоматический межсетевой роуминг, сообщила пресс-служба Минцифры России.

«Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», – говорится в сообщении.

С 16 августа в девяти районах Белгородской области отменили плату за мобильную связь и интернет. Минцифры сообщило, что связь будет доступна даже при отрицательном балансе. Связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области также сделали бесплатными до окончания объявленного в регионе режима ЧС.

15 августа из-за обстрелов со стороны ВСУ на территории Белгородской области введен режим ЧС федерального характера. С 9 августа ЧС объявлена в Курской области, куда вторглись украинские войска. Тогда же в Курской, Белгородской и Брянской областях был установлен режим контртеррористической операции (КТО).

Подробнее о том, какие изменения предполагают режимы ЧС и КТО, читайте в материале «Ведомости. Право».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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