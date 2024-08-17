В Белгородской области в связи с ЧС разрешили подключаться к любому оператору
Жители Белгородской области смогут подключаться к любому оператору, в регионе в связи с чрезвычайной ситуацией федерального характера запущен автоматический межсетевой роуминг, сообщила пресс-служба Минцифры России.
«Теперь все граждане в регионе, независимо от оператора, смогут оставаться на связи. Если у абонента пропадет сигнал у его оператора, то телефон автоматически подключится к другому, доступному на данный момент», – говорится в сообщении.
С 16 августа в девяти районах Белгородской области отменили плату за мобильную связь и интернет. Минцифры сообщило, что связь будет доступна даже при отрицательном балансе. Связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области также сделали бесплатными до окончания объявленного в регионе режима ЧС.
15 августа из-за обстрелов со стороны ВСУ на территории Белгородской области введен режим ЧС федерального характера. С 9 августа ЧС объявлена в Курской области, куда вторглись украинские войска. Тогда же в Курской, Белгородской и Брянской областях был установлен режим контртеррористической операции (КТО).
Подробнее о том, какие изменения предполагают режимы ЧС и КТО, читайте в материале «Ведомости. Право».