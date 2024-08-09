Где в районе боевых действий в Курской области сотовая связь стала бесплатной

В приграничных районах Курской области связь сейчас или работает с перебоями или вовсе отсутствует, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Какое-то количество базовых станций скорее всего уже выведено из строя, предполагает он. Если есть возможность использовать резервный канал связи, например, домашний Wi-Fi, то стоит использовать его для связи с родными и близкими, рекомендует эксперт. Для компаний предоставление такой опции не затратно, считает он: в основном у абонентов сейчас предоплаченные пакетные тарифные планы. Таким образом операторы смогут временно отключить тарификацию на оказываемые услуги.