Где в районе боевых действий в Курской области сотовая связь стала бесплатной

Где в районе боевых действий в Курской области сотовая связь стала бесплатнойФедеральные операторы убрали платежи за звонки и интернет до окончания ЧС
Связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области будут доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России в своем Telegram-канале. Бесплатно можно звонитьна все номера по России, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом.
Распространяется ли эта услуга на абонентов, приехавших в Курскую область из других регионов, в Минцифры не уточнили. Но на всей территории Курской области работает автоматический аварийный межсетевой роуминг, добавили в Минцифры. Это позволяет всем абонентам, находящимся в регионе иметь доступ вне зависимости от их оператора: если сигнал пропадет, то телефон автоматически подключится к сети другого оператора.
Речь идет о Беловском, Большесолдатском, Кореневском, Глушковском, Льговском, Суджанском, Рыльском и Хомутовском районах области.
Для того, чтобы жители этих районов оставались на связи, «Мегафон» снял все ограничения на входящие и исходящие звонки, а также на использование мобильного интернета при нулевом или отрицательном балансе, подтвердил представитель оператора. «Если у абонента на счету ноль или минус, он все равно сможет безлимитно пользоваться услугами связи до окончания текущей ситуации. Эти затраты на связь не будут подлежать оплате», — уточнил он.
В приграничных районах Курской области связь сейчас или работает с перебоями или вовсе отсутствует, говорит генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Какое-то количество базовых станций скорее всего уже выведено из строя, предполагает он. Если есть возможность использовать резервный канал связи, например, домашний Wi-Fi, то стоит использовать его для связи с родными и близкими, рекомендует эксперт. Для компаний предоставление такой опции не затратно, считает он: в основном у абонентов сейчас предоплаченные пакетные тарифные планы. Таким образом операторы смогут временно отключить тарификацию на оказываемые услуги.
Потребление услуг связи вряд ли значительно возрастет, так как в приграничных районах Курской области связь сейчас работает с перебоями. Ее глушат, в том числе в рамках борьбы с дронами, объясняет генеральный директор компании «Курсир» Виталий Муниров. Во время боевых действий используются средства РЭБ для подавления связи противника и работы его дронов, как разведывательных, так и ударных, подтверждает основатель компании-разработчика БПЛА «Стратим» Иван Бежанов. Поэтому активная работа по радиоподавлению в Курской области является нормальной практикой, поскольку это территория стала полем боя, говорит он.
В районах, прилегающих к зонам боевых действий, любая активность в части связи может привлечь внимание комбатантов, и в результате гражданские лица рискуют попасть под удар, предупреждает представитель компании «Флай Дрон» Николай Ивашов. В связи с этим, эксперты рекомендуют скачивать заранее сервисы и карты на телефон в месте, или пользоваться wi-fi или проводным интернетом.