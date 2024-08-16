В девяти районах Белгородской области отменили плату за звонки и интернет
В девяти районах Белгородской области отменили плату за мобильную связь и интернет в связи с введением режима ЧС федерального характера. Связь будет доступна даже при отрицательном балансе. Об этом сообщило Минцифры РФ.
Бесплатной связью смогут пользоваться жители Белгородского, Вейделевского, Краснояружского, Ровеньского районов, а также Валуйсого, Волоконовского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.
Связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области также доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России. Бесплатно можно звонить на все номера по России, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом в Беловском, Большесолдатском, Кореневском, Глушковском, Льговском, Суджанском, Рыльском и Хомутовском районах области.
15 августа из-за обстрелов со стороны ВСУ на территории Белгородской области введен режим ЧС федерального характера. С 9 августа ЧС объявлена в Курской области, куда вторглись украинские войска. Тогда же в Курской, Белгородской и Брянской областях был установлен режим контртеррористической операции (КТО).