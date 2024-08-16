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В девяти районах Белгородской области отменили плату за звонки и интернет

Ведомости

В девяти районах Белгородской области отменили плату за мобильную связь и интернет в связи с введением режима ЧС федерального характера. Связь будет доступна даже при отрицательном балансе. Об этом сообщило Минцифры РФ.

Бесплатной связью смогут пользоваться жители Белгородского, Вейделевского, Краснояружского, Ровеньского районов, а также Валуйсого, Волоконовского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

Связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области также доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России. Бесплатно можно звонить на все номера по России, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом в Беловском, Большесолдатском, Кореневском, Глушковском, Льговском, Суджанском, Рыльском и Хомутовском районах области.

15 августа из-за обстрелов со стороны ВСУ на территории Белгородской области введен режим ЧС федерального характера. С 9 августа ЧС объявлена в Курской области, куда вторглись украинские войска. Тогда же в Курской, Белгородской и Брянской областях был установлен режим контртеррористической операции (КТО).

Подробнее о правовых режимах – в материале «ЧС и КТО: когда вводятся и на что влияют».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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