В девяти районах Белгородской области отменили плату за звонки и интернет

Связь и мобильный интернет в восьми районах Курской области также доступны бесплатно до окончания объявленного в регионе режима ЧС. Об этом 9 августа сообщило Минцифры России. Бесплатно можно звонить на все номера по России, отправлять СМС и пользоваться мобильным интернетом в Беловском, Большесолдатском, Кореневском, Глушковском, Льговском, Суджанском, Рыльском и Хомутовском районах области.