ЦИК перенесла выборы в семи муниципалитетах Курской области

«Речь идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», – уточнил Булаев (цитата по «РИА Новости»).