ЦИК перенесла выборы в семи муниципалитетах Курской области

ЦИК перенесла выборы в семи муниципалитетах Курской областиВыборы губернатора переносить не стали
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России перенесла голосование на выборах 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Речь идет о городе Льгове, а также Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах.
Уточнятся, что процесс подготовки и проведения выборов возобновится, когда безопасность избирателей будет полностью гарантирована.
При этом выборы губернатора Курской области откладываться не будут, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев на заседании ЦИК.
«Речь идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», – уточнил Булаев (цитата по «РИА Новости»).
Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести в единый день голосования 8 сентября 2024 г. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах РФ, включая Курскую область, с 28 августа может проходить досрочное голосование.
Досрочное голосование пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование – 6, 7 и 8 сентября. По данным местного избиркома, мера необходима, чтобы обеспечить безопасность людей.