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ЦИК перенесла выборы в семи муниципалитетах Курской области

Выборы губернатора переносить не стали
Ведомости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России перенесла голосование на выборах 10 органов местного самоуправления в семи муниципальных образованиях Курской области. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Речь идет о городе Льгове, а также Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Суджанском и Хомутовском районах.

Уточнятся, что процесс подготовки и проведения выборов возобновится, когда безопасность избирателей будет полностью гарантирована.

При этом выборы губернатора Курской области откладываться не будут, сообщил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев на заседании ЦИК.

«Речь идет о муниципальных выборах, выборы высшего должностного лица развиваются далее в штатном режиме в обозначенные законом сроки, и голосование состоится в Единый день голосования, если не будет принято нового решения», – уточнил Булаев (цитата по «РИА Новости»).

Выборы губернатора, глав районов и муниципальных депутатов в Курской области планировалось провести в единый день голосования 8 сентября 2024 г. 14 августа стало известно, что в восьми приграничных регионах РФ, включая Курскую область, с 28 августа может проходить досрочное голосование.

Досрочное голосование пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование – 6, 7 и 8 сентября. По данным местного избиркома, мера необходима, чтобы обеспечить безопасность людей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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