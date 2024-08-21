ТАСС: в результате атаки ВСУ на Курскую область погиб 31 человек
Подтверждена гибель 31 человека в результате вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.
Пострадали еще 143 человека. 79 из них доставлены в больницы, включая четверых детей.
20 августа сообщалось о 17 погибших и 140 раненых. При этом официально власти в предыдущий раз приводили данные о погибших и пострадавших 12 августа. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов доложил президенту РФ Владимиру Путину о гибели 12 человек и ранении еще 121, включая 10 детей.
В Курской области уже более двух недель продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские диверсанты вторглись на территорию России 6 августа. Минобороны регулярно отчитывается о поражении позиций и военной техники ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.