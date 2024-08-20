В Курской области в результате атак ВСУ погибли 17 человек
В Курской области из-за атак вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 17 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.
«По последним данным, установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ. Из более 140 пострадавших 75 госпитализированы, в том числе четыре ребенка», – сообщил собеседник агентства.
12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что в результате атак Украины погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, среди них – 10 детей.
В Курской области уже две недели продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.