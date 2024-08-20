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В Курской области в результате атак ВСУ погибли 17 человек

Ведомости

В Курской области из-за атак вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 17 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

«По последним данным, установлена гибель 17 человек в результате атак ВСУ. Из более 140 пострадавших 75 госпитализированы, в том числе четыре ребенка», – сообщил собеседник агентства.

12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что в результате атак Украины погибли 12 мирных жителей, ранен 121 человек, среди них – 10 детей.

В Курской области уже две недели продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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