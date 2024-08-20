В Курской области в результате атак ВСУ погибли 17 человек

В Курской области уже две недели продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.