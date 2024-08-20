Что известно о боях в Курской области на 15-й день

Что известно о боях в Курской области на 15-й деньВС России сорвали атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов
Бои в Курской области продолжаются уже две недели. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вошли в регион 6 августа. С того момента в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах действует режим ЧС федерального характера.
Сводка от Минобороны России
За сутки Вооруженные силы (ВС) РФ сорвали атаки ВСУ в направлении четырех населенных пунктов в Курской области – Борки, Коренево, Кремяное, Русская Канапелька. По заявлению Минобороны, в результате ВСУ потеряли более 60 человек убитыми и раненными, два танка, восемь боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.
Общие потери ВСУ за сутки составили до 350 военнослужащих и 24 единиц бронетехники. Среди них – боевая машина пехоты (БМП), бронетранспортеры (БТР), бронированные машины, минометы и станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Всего за время боевых действий на Курском направлении Украина потеряла более 4130 военнослужащих.
Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении командного состава и военнослужащих бригады ВСУ в Сумской области после удара истребителя-бомбардировщика Су-34.
Бои могут завершиться в ближайшие месяцы
Боевые действия на территории Курской области завершатся в ближайшие два-три месяца, заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану.
Алаудинов также заявил, что вместе с окончанием боев в Курской области завершится и сама спецоперация России на Украине. Генерал-майор в очередной раз назвал обстановку на фронте абсолютно подконтрольной, заверив, что продвижение ВСУ по территории РФ было остановлено.
Что пишут губернаторы приграничных регионов
Сигнал ракетной опасности в Курской области с ночи на 20 августа объявлялся пять раз, следует из Telegram-канала врио губернатора региона Алексея Смирнова по состоянию на 16:15 мск. Регион посетили глава ДНР Денис Пушилин и актриса Яна Поплавская, которая прибыла с гуманитарной миссией.
Смирнов сообщил 20 августа, что отказался размещать свои предвыборные баннеры. По его словам, сегодня «не время для политической рекламы и красивых лозунгов», поэтому «там, где должны быть мои предвыборные материалы, уже размещаются постеры о курских героях нашего времени». Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал ежедневную сводку по обстрелам региона. За сутки ударам подверглись поселок Октябрьский, село Варваровка, Веселая Лопань и Петровка в Белгородском районе. Гладков сообщил, что сегодня скончался житель Бессоновки, получивший тяжелые ранения в результате обстрела 8 августа.
Шебекино, поселок Красное, села Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Первое Цепляево, Середа и хуторы Марьино и Мухин Шебекинского округа подверглись 16 обстрелам, в ходе которых было выпущено 95 снарядов и восемь беспилотников. Ранены три человека, одного из них госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода.
Днем 20 августа Гладков сообщил, что атакам со стороны Украины подверглись еще три населенных пункта Белгородской области, пострадали четыре местных жителя.
Гуманитарная помощь для жителей Курской области
МЧС России сообщило о доставке гуманитарной помощи общей массой около 2500 т с 6 августа. Как уточнил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров, в состав грузов вошли продукты питания, средства личной гигиены, предметы первой необходимости, стройматериалы, школьные принадлежности.
Для жителей Курчатова, где расположена Курская АЭС, доставлено 12 т гуманитарной помощи. В Рыльск было доставлено 3000 продуктовых наборов, комплекты продовольствия будут раздаваться жителям района, отказавшимся выехать в безопасные районы. По последним данным, из девяти приграничных районов Курской области выехали более 122 000 человек.
Сейчас в 27 субъектах РФ работает 179 пунктов временного размещения (ПВР), в них находятся около 10 000 человек, более 2700 – дети. В 56 субъектах спланированы и готовы к приему 479 ПВР вместимостью более 41 000 человек.
Протест на визит западных журналистов в Суджу
После захода ВСУ в Курскую область регион посетили ряд журналистов западных телеканалов и изданий. 20 августа МИД России выразил протест временной поверенной США Стефани Холмс после репортажа The Washington Post из Суджи Курской области.
По заявлению МИДа, такие действия, идущие вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о своей непричастности к нападению украинских войск на Россию, доказывают вовлеченность Вашингтона в конфликт.
Одними из первых репортаж из Курской области выпустили итальянские корреспонденты телеканала RAI 16 августа. На следующий день ФСБ России возбудила уголовное дело против итальянских корреспондентов о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы. Известно, что журналисты уже вернулись в Италию.