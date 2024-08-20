Что известно о боях в Курской области на 15-й день

Смирнов сообщил 20 августа, что отказался размещать свои предвыборные баннеры. По его словам, сегодня «не время для политической рекламы и красивых лозунгов», поэтому «там, где должны быть мои предвыборные материалы, уже размещаются постеры о курских героях нашего времени». Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области пройдет с 28 августа по 5 сентября, тогда как основное голосование состоится 6, 7 и 8 сентября.