Алаудинов назвал сроки завершения боев на Курском направлении и спецоперации
В течение следующих двух или трех месяцев боевые действия на Курском направлении будут окончены, также полностью завершится российская специальная военная операция на Украине. Об этом в интервью китайскому военкору Лю Юйгуану заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Я думаю, что в ближайшие два – три месяца это полностью все завершится. И причем завершится не только на Курском направлении, а полностью [специальная военная операция]», – ответил Алаудинов на вопрос корреспондента о перспективах боевых действий на территории России.
Генерал-майор также в очередной раз назвал обстановку на фронте абсолютно подконтрольной. Он пояснил, что продвижение вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории было остановлено, сейчас противник уничтожается «в рамках этого изоляционного круга», добавил Алаудинов.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже две недели ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. Из приграничных районов этих субъектов проводится эвакуация жителей, вывезено свыше 121 000 человек. 20 августа агентство ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб сообщило, что в Курской области из-за атак ВСУ погибли уже 17 человек, пострадали еще 140. О раненых и погибших также почти ежедневно сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.