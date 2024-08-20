Алаудинов назвал сроки завершения боев на Курском направлении и спецоперации

6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже две недели ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. Из приграничных районов этих субъектов проводится эвакуация жителей, вывезено свыше 121 000 человек. 20 августа агентство ТАСС со ссылкой на данные медицинских служб сообщило, что в Курской области из-за атак ВСУ погибли уже 17 человек, пострадали еще 140. О раненых и погибших также почти ежедневно сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.