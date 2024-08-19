Что известно о боях в Курской области на 19 августа

Из девяти приграничных районов региона уже отселили свыше 121 000 человек, а за сутки опасные зоны покинули 650 жителей, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров. В Курской области развернуты 84 пунктов временного размещения (ПВР), в них находятся более 6500 человек. Часть курян отправили в другие регионы РФ. Всего в стране открыто 174 ПВР, в которые перевезли около 10 000 человек, включая 3000 детей.