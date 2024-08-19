Что известно о боях в Курской области на 19 августа

Что известно о боях в Курской области на 19 августаИз девяти приграничных районов отселили уже более 121 000 человек
В Курской области уже почти две недели продолжаются бои Вооруженных сил (ВС) России и военных ВСУ. Украинские войска вторглись на территорию России 6 августа. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.
«Ведомости» собрали все, что известно о ситуации в Курской области на 19 августа.
Сводка от Минобороны России
Российские военные продолжают отражать атаку ВСУ на территорию России, подчеркнули в военном ведомстве.
Подразделения группировки войск «Север» занимаются выявлением и уничтожением в лесах диверсионных групп ВСУ южнее сел Скрылевка и Шептуховка Курской области. Также отражены атаки противника в районе Ольговки, Русского и Черкасского Поречного. ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек. Также четверо украинских военных были взяты в плен.
В районах Борок, Богдановки, Вишневки, Викторовки, Косицы, Любимовки, Мелового, Снагости, а также западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево авиация, артиллерия и обороняющиеся войска нанесли поражение живой силе и технике противника.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 3800 солдат, а также 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 281 боевую бронированную машину и другую военную технику. За последние сутки потери противника составили 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка.
ВСУ планируют передислоцироваться в Курской области, чтобы начать атаку на новом участке, утверждает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он подчеркнул, что обстановка на Курском направлении подконтрольна ВС России.
Помощь жителям Курской области
Из девяти приграничных районов региона уже отселили свыше 121 000 человек, а за сутки опасные зоны покинули 650 жителей, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров. В Курской области развернуты 84 пунктов временного размещения (ПВР), в них находятся более 6500 человек. Часть курян отправили в другие регионы РФ. Всего в стране открыто 174 ПВР, в которые перевезли около 10 000 человек, включая 3000 детей.
Кроме того, российские регионы направляют пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области гуманитарную помощь. Доставлено уже более 2400 т грузов, за последние сутки – 250 т.
Помощь жителям Курской области, в частности, оказывают Москва и Подмосковье. В ПВР в Московской области разместили более 900 человек, в том числе свыше 680 детей. 19 августа более 80 детей и сопровождающих их родственников из Курской области посетили экскурсию в инновационном центре «Сколково». На экскурсии им показали разработки в областях робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной, дополненной реальности и биотехнологий.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что для выпускников школ Курской и Белгородской областей созданы специальные условия поступления в вузы. Приемным кампаниям в этих регионах уделяется особое внимание, добавил он. В частности, вузы готовы в приоритетном порядке заселять студентов из пострадавших районов в общежития. Также в четырех вузах Курска создали ПВР. Такие же пункты работают на базе вузов Белгородской, Орловской и Воронежской областей.
Мирные переговоры и американские журналисты
С начала вторжения ВСУ в Курскую область журналисты нескольких зарубежных изданий сообщили о посещении региона в сопровождении украинских военнослужащих. 18 августа The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждается, что корреспонденты газеты Шивон О'Грейди, Татьяна Бурьянова и фотограф Эд Рам побывали Судже в сопровождении ВСУ. Они якобы опросили как минимум дюжину мирных жителей города.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские правоохранители уже «изучают фактологию» в связи с действиями американских журналистов. Ранее против итальянских репортеров из RAI, снявших сюжет в Судже, ФСБ России возбудила уголовное дело о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
Нападение ВСУ на Курскую область также поставило под вопрос возможность проведения переговоров между Москвой и Киевом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 19 августа заявил, что мирные предложения России по Украине не аннулированы, но с учетом произошедшего Москва пока не намерена вести диалог с Киевом. Готовность РФ к переговорам с Украиной будет зависеть от «ситуации, в том числе на поле боя, в том числе в Курской области», уточнил он.