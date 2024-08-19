Захарова: правоохранители изучают данные об американских журналистах в Судже
Правоохранительные органы изучают факты, связанные с действиями американских журналистов в Судже Курской области. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«Российские правоохранительные органы изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов», – сообщила она.
18 августа The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждается, что журналисты газеты О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам посещали Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ. Они якобы опросили как минимум дюжину мирных жителей города.
16 августа репортаж из Суджи сделали итальянские корреспонденты RAI. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в регион.
На следующий день ФСБ России возбудила уголовное дело против итальянских корреспондентов о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что журналисты уже вернулись в Италию.