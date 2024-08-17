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Корреспонденты RAI будут отозваны в Италию после посещения Суджи

Ведомости

Корреспонденты итальянского телеканала RAI вернутся в Италию после публикации репортажа из Суджи Курской области и возбуждения уголовного дела в России. Об этом сообщил генеральный директор телерадиокомпании Роберто Серджио.

«Компания решила, исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту, временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», – говорится в заявлении.

Итальянские корреспонденты RAI сделали репортаж из курского города Суджа 16 августа. В сюжете они показали, в том числе, подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.

В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». Сама Пиччони заявила, что итальянский МИД не контролирует действия журналистов, передавало RAI.

17 августа ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Баттистини и Трайни. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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