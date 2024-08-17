Корреспонденты RAI будут отозваны в Италию после посещения Суджи
Корреспонденты итальянского телеканала RAI вернутся в Италию после публикации репортажа из Суджи Курской области и возбуждения уголовного дела в России. Об этом сообщил генеральный директор телерадиокомпании Роберто Серджио.
«Компания решила, исключительно для того, чтобы гарантировать безопасность и личную защиту, временно вернуть журналистку Стефанию Баттистини и оператора Симоне Трайни в Италию», – говорится в заявлении.
Итальянские корреспонденты RAI сделали репортаж из курского города Суджа 16 августа. В сюжете они показали, в том числе, подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны.
В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». Сама Пиччони заявила, что итальянский МИД не контролирует действия журналистов, передавало RAI.
17 августа ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении Баттистини и Трайни. Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ). Максимальное наказание по этой части – до пяти лет лишения свободы.