Корреспонденты RAI будут отозваны в Италию после посещения Суджи

В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». Сама Пиччони заявила, что итальянский МИД не контролирует действия журналистов, передавало RAI.