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Захарова заявила об искажении итальянскими журналистами фактов об атаке ВСУ

Ведомости

Фактология в репортажах журналистов итальянской гостелерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) из Курской области была переписана и поставлена «с ног на голову», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире канала «Россия 24». Интервью она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Была буквально не передернута, а переписана фактология, поставлена с ног на голову. То есть черное называлось белым, а белое называлось черным», – сказала Захарова.

Ситуацией дальше будут заниматься правоохранительные органы, об этом было заявлено итальянскому послу, добавила Захарова.

16 августа стало известно, что итальянские корреспонденты RAI при содействии украинской стороны смогли сделать репортаж из части курского города Суджа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в Министерство иностранных дел РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область 6 августа, в регионе уже 12-й день идут бои. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также в Брянской области действует режим контртеррористической операции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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