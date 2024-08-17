16 августа стало известно, что итальянские корреспонденты RAI при содействии украинской стороны смогли сделать репортаж из части курского города Суджа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в Министерство иностранных дел РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима».