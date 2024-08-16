МИД России заявил протест послу Италии из-за журналистов RAI в Курской области
Посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в Министерство иностранных дел РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов итальянской гостелерадиокомпании RAI (Radiotelevisione italiana) в Курскую область. Об этом сообщается на сайте российского дипведомства.
«Грубейшим образом нарушив российское законодательство и элементарные правила журналистской этики, итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории нашей страны для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима», – заявил МИД.
6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) зашли в Курскую область, где уже 11-й день ведут бои с российскими войсками. Продолжаются также обстрелы Белгородской области. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции.
16 августа стало известно, что итальянские корреспонденты при содействии украинской стороны смогли сделать репортаж из части курского города Суджа. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы.