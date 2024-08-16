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Le Monde: бои в Курской области «застали врасплох» глав стран Евросоюза

Ведомости

Вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области «застало врасплох» глав стран Евросоюза, сообщает газета Le Monde со ссылкой на неназванного дипломата.

Источник издания отметил, что лидеры стран Евросоюза молчат из-за любопытства, которое «помножено на опасение и выжидание». «Очевидно, что никто не будет проявлять публичную радость по поводу того, что Украина вторглась в Россию», – сказал он.

В публикации также приводится позиция США. Президент США Джо Байден заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область создает «настоящую дилемму» для России. По словам главы государства, он регулярно обсуждал ситуацию в российском приграничье с другими сотрудниками Белого дома. Байден подчеркнул, что Вашингтон находится «в прямом, постоянном контакте с Киевом», но причастность США к подготовке атаки отверг.

В Пентагоне также отметили, что Украина заранее не предупреждала США об атаке ВСУ на Курскую область. Заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх заявила, что американские власти считают атаку ВСУ в Курской области «действиями по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику США».

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. Сейчас в области действует режим контртеррористической операции. С 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения региона. В регион были переброшены резервы Вооруженных сил России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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