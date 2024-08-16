Le Monde: бои в Курской области «застали врасплох» глав стран Евросоюза

В Пентагоне также отметили, что Украина заранее не предупреждала США об атаке ВСУ на Курскую область. Заместитель пресс-секретаря военного ведомства Сабрина Сингх заявила, что американские власти считают атаку ВСУ в Курской области «действиями по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику США».