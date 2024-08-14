Белый дом отрицает причастность США к подготовке атаки на Курскую область
Вашингтон не участвовал в подготовке атаки ВСУ на Курскую область, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.
«Мне больше нечего сказать. Мы не участвовали ни в каком виде в планировании или подготовке этой операции», – сказала она.
Президент США Джо Байден 14 августа заявил, что вторжение украинской армии в Курскую область создает «настоящую дилемму» для России. Байден отметил, что Белый дом находится в «прямом, постоянном контакте» с Киевом.
О том, что Киев заранее не предупредил Вашингтон о подготовке операции говорил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он при этом отмечал, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США.
ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).
С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. Вечером 14 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации в поселке Глушково.