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Белый дом отрицает причастность США к подготовке атаки на Курскую область

Ведомости

Вашингтон не участвовал в подготовке атаки ВСУ на Курскую область, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

«Мне больше нечего сказать. Мы не участвовали ни в каком виде в планировании или подготовке этой операции», – сказала она.

Президент США Джо Байден 14 августа заявил, что вторжение украинской армии в Курскую область создает «настоящую дилемму» для России. Байден отметил, что Белый дом находится в «прямом, постоянном контакте» с Киевом.

О том, что Киев заранее не предупредил Вашингтон о подготовке операции говорил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Он при этом отмечал, что удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США.

ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. 9 августа обстановку в регионе отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. Вечером 14 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов объявил об обязательной эвакуации в поселке Глушково.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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