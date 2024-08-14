Байден: вторжение ВСУ в Курскую область создает «настоящую дилемму» для РФ
Вторжение украинской армии в Курскую область создает «настоящую дилемму» для России, заявил президент США Джон Байден журналистам, передает пресс-служба Белого дома.
Американского лидера попросили прокомментировать ситуацию «в России и на Украине».
«Я регулярно разговаривал [об этом] со своими сотрудниками, наверное, каждые четыре или пять часов в течение последних шести или восьми дней. Это создает настоящую дилемму для [президента РФ Владимира] Путина», – сказал президент США.
Байден добавил, что Белый дом находится в «прямом, постоянном контакте» с Киевом.
«Это все, что я собираюсь сказать об этом, пока это продолжается», – сказал Байден.
13 августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что администрация Байдена и Евросоюз «дали свое благословение на первое военное присутствие на российской земле с начала Второй мировой войны». Агентство также отмечало, что союзники по НАТО считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать территорию России, «даже если Москве потребуются недели, чтобы вытеснить их из Курска». Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что Украина заранее не предупредила США об атаке на российский регион. При этом, по его словам, удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Он также отметил, что Пентагон находится в контакте с Украиной.
ВСУ атаковали Курскую область ранним утром 6 августа, с тех пор там ведутся боевые действия. На четвертый день боевых действий в регионе обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а спустя день в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курскую область были переброшены резервы Вооруженных сил (ВС) России.
12 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов докладывал в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Всего в результате боевых действий в Курской области погибли 12 человек, еще 121 получил ранения.