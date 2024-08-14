Байден: вторжение ВСУ в Курскую область создает «настоящую дилемму» для РФ

13 августа Bloomberg со ссылкой на источники писал, что администрация Байдена и Евросоюз «дали свое благословение на первое военное присутствие на российской земле с начала Второй мировой войны». Агентство также отмечало, что союзники по НАТО считают маловероятным, что украинские силы смогут удержать территорию России, «даже если Москве потребуются недели, чтобы вытеснить их из Курска». Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отмечал, что Украина заранее не предупредила США об атаке на российский регион. При этом, по его словам, удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Он также отметил, что Пентагон находится в контакте с Украиной.