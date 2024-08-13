Пентагон: Украина не предупреждала США об атаке на Курскую область

«Нет, они не информировали нас заранее. И да, мы консультируемся, обсуждаем это с ними», – сказал он. По словам Райдера, удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Он сообщил, что Пентагон находится в контакте с Украиной.