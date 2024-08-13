Пентагон: Украина не предупреждала США об атаке на Курскую область
Украина заранее не предупреждала США об атаке ВСУ на Курскую область, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.
«Нет, они не информировали нас заранее. И да, мы консультируемся, обсуждаем это с ними», – сказал он. По словам Райдера, удары по Курской области с применением американского оружия соответствуют политике США. Он сообщил, что Пентагон находится в контакте с Украиной.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.
После начала боев в приграничных районах в Пентагоне заявили, что атака ВСУ – это «действия по защите от атак из этого региона», что «укладывается в политику США». 12 августа стало известно, что власти США и Украины в частном порядке обсуждают вопрос вероятного применения ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по военным базам России.