Боррель поддержал Украину при обсуждении с Кулебой атак на Курскую область

13 августа стало известно, что Пентагон поддерживает контакты с Украиной по поводу ситуации в Курской области. При этом в американском военном ведомстве сообщили, что Украина заранее не предупреждала США об атаке. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, удары по региону с применением американского оружия соответствуют политике США. Президент страны Джо Байден от публичных комментариев по этому вопросу отказался.