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Боррель поддержал Украину при обсуждении с Кулебой атак на Курскую область

Ведомости

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал Украину, обсуждая атаки на Курскую область с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсети Х.

«Обсудили с Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я подтвердил полную поддержку народа Украины со стороны Евросоюза», – написал он.

Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.

13 августа стало известно, что Пентагон поддерживает контакты с Украиной по поводу ситуации в Курской области. При этом в американском военном ведомстве сообщили, что Украина заранее не предупреждала США об атаке. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, удары по региону с применением американского оружия соответствуют политике США. Президент страны Джо Байден от публичных комментариев по этому вопросу отказался.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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