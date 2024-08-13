Боррель поддержал Украину при обсуждении с Кулебой атак на Курскую область
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поддержал Украину, обсуждая атаки на Курскую область с министром иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсети Х.
«Обсудили с Дмитрием Кулебой последние события на линии фронта и контрнаступление в районе Курска. Я подтвердил полную поддержку народа Украины со стороны Евросоюза», – написал он.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.
13 августа стало известно, что Пентагон поддерживает контакты с Украиной по поводу ситуации в Курской области. При этом в американском военном ведомстве сообщили, что Украина заранее не предупреждала США об атаке. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, удары по региону с применением американского оружия соответствуют политике США. Президент страны Джо Байден от публичных комментариев по этому вопросу отказался.