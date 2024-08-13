За последние сутки из Курской области вывезено более 2000 человек
За сутки из приграничных районов Курской области вывезено более 2000 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь врио губернатора региона Ирина Толмачева.
«На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5500 человек, из них около 1000 – дети», – добавила она. Кроме того, в девяти регионах Центрального федерального округа работают 120 ПВР, в них находятся около 8000 курян. Толмачева также сообщила, что по всей стране подготовлены места в 400 ПВР на 30 000 человек.
По данным пресс-службы врио губернатора региона, за сутки МЧС доставило более 350 т гуманитарного груза в Курскую область. Среди доставленной помощи – питьевая вода, продукты питания, предметы первой необходимости. Толмачева добавила, что в регионе за сутки работало 119 бригад скорой помощи, 66 из них – в приграничье. Единовременную выплату в размере 10 000 руб. получили почти 5000 человек.
Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. 9 августа обстановка в регионе была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а на следующий день в области ввели режим контртеррористической операции. По последней информации, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов.
8 августа президент России Владимир Путин объявил о разовой выплате по 10 000 руб. людям, вынужденным покинуть свое жилье из-за обстрелов региона со стороны ВСУ. Глава государства также указал на необходимость оценить ущерб от утраты имущества. Он попросил врио губернатора региона Алексея Смирнова провести эту работу совместно с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС России.