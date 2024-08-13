За последние сутки из Курской области вывезено более 2000 человек

«На данный момент в регионе работает 77 пунктов временного размещения. В них находятся 5500 человек, из них около 1000 – дети», – добавила она. Кроме того, в девяти регионах Центрального федерального округа работают 120 ПВР, в них находятся около 8000 курян. Толмачева также сообщила, что по всей стране подготовлены места в 400 ПВР на 30 000 человек.