Российские военные нанесли ракетный удар по артпозициям ВСУ в Сумской области
Вооруженные силы (ВС) России атаковали артпозиции украинской армии в Сумской области, предварительно, уничтожены две установки РСЗО HIMARS. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Уточняется, что ракетный удар был нанесен по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Мирополье.
15 августа сообщалось, что ВС РФ ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожили колонну из 15 топливозаправщиков. Российская авиация также ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и технического оборудования в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.
С 6 августа в граничащей с Сумской Курской области ведутся бои после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Кроме того, 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ранее он был введен и в Курской области.