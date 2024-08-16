Российские военные нанесли ракетный удар по артпозициям ВСУ в Сумской области

С 6 августа в граничащей с Сумской Курской области ведутся бои после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Кроме того, 15 августа в Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Ранее он был введен и в Курской области.