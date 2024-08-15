Вооруженные силы России вернули контроль над двумя приграничными селами

Вооруженные силы России вернули контроль над двумя приграничными селамиБои в Курской области продолжаются уже десятый день
Вооруженные силы России 15 августа десятый день ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. Под контроль РФ удалось вернуть села Крупец и Мартыновка. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Белгородской области 15 августа введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера: ликвидация последствий ЧС такого уровня финансируется из федерального бюджета.
По данным Минобороны, российские военные продолжают отражать вторжение вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область - в частности, восстановлен контроль над селом Крупец. Авиация, беспилотники и артиллерия не позволили мобильным группам ВСУ прорваться вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков. Российская авиация также ударила по резервам ВСУ, складам боеприпасов и технического оборудования в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.
За сутки ВСУ, по информации Минобороны, потеряли до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники на данном направлении, в том числе пять боевых машин пехоты Bradley и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установку реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».
Всего с 6 августа украинская сторона лишилась на Курском направлении до 2640 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортеров, 23 боевых машин пехоты, 206 боевых бронированных машин, 96 автомобилей, четырех установок зенитных ракетных комплексов, трех пусковых установок реактивных систем залпового огня, 20 орудий полевой артиллерии и трех станций радиоэлектронной борьбы.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел серию совещаний по ситуации в приграничье. В ходе встречи 15 августа обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений ВСУ. Белоусов подчеркнул, что будет лично контролировать реализацию представленного ему плана.
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что бойцы российской армии также зачистили село Мартыновка в Курской области от ВСУ. Он добавил, что российские военнослужащие ведут зачистку сел Черкасское Поречное и Русское Поречное.
Газета Financial Times (FT) со ссылкой на военную разведку Украины сообщила, что Москва и Киев могли начать переговоры по обмену пленными, захваченными в Курской области с обеих сторон. Первым о переговорах по обмену военнопленными сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец украинским СМИ, пишет газета. По его словам, с ним связалась его российский коллега. Предположительно, речь идет об уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Российские власти официально не сообщали о количестве попавших в плен российских военнослужащих. При этом 13 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов признал, что трое стрелков и двое связистов подразделения «Ахмат-Чечня» попали в плен ВСУ.
Киев признал, что операция в Курской области обсуждалась с Западом, несмотря на то, что есть «определенные вещи, которые нужно делать с элементом неожиданности», – соответствующее заявление сделал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Independent.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) официально запросило у России доступ в Курскую, Белгородскую и Брянскую области. УВКПЧ просило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе 13 августа. Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский позже заявил, что ООН не связывалась с Россией по поводу ситуации в Курской области.
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил Курчатов Курской области. Он прибыл туда, чтобы лично увидеть строительную площадку Курской АЭС-2, а также обсудить текущую ситуацию в регионе и городе атомщиков. Курская АЭС находится в 65 км от границы и 37 км от областного центра – Курска. Ее захват назывался в качестве одной из целей украинского вторжения в регион.
«Единая Россия» сообщила о передаче гуманитарной помощи жителям Рыльска Курской области. Волонтеры привезли более 100 продуктовых наборов и эвакуировали пять пожилых людей в ПВР в Курске. Также партия направила гуманитарную помощь для организации работы ПВР в Курской области. Бытовую технику, генераторы, продукты и воду, одежду передали при поддержке жителей, общественников и предпринимателей из Новгородской, Псковской, Пензенской, Московской, Рязанской, Смоленской областей и других регионов. Кроме того, волонтеры доставили стройматериалы для восстановления пострадавших от обстрелов домов.
По данным МЧС России, в настоящее время около 9500 жителей Курской области находятся в пунктах временного размещения, которые развернуты в 14 регионах.