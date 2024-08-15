Вооруженные силы России вернули контроль над двумя приграничными селами

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на военную разведку Украины сообщила, что Москва и Киев могли начать переговоры по обмену пленными, захваченными в Курской области с обеих сторон. Первым о переговорах по обмену военнопленными сообщил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец украинским СМИ, пишет газета. По его словам, с ним связалась его российский коллега. Предположительно, речь идет об уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Российские власти официально не сообщали о количестве попавших в плен российских военнослужащих. При этом 13 августа командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов признал, что трое стрелков и двое связистов подразделения «Ахмат-Чечня» попали в плен ВСУ.