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Алаудинов: для операции в Курской области ВСУ снимают войска с передовой

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сняли с передовой около 12 000 военных, чтобы направить их в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».

«Около 12 000 человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений», – сказал Алаудинов, добавив, что с российской стороны их контролируют.

15 августа Алаудинов также сообщил, что ВСУ изменили свою тактику в Курской области и, по его словам, начинают «давить со всех щелей».

С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.

С 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. МЧС России и врио губернатора Алексей Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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