Алаудинов: для операции в Курской области ВСУ снимают войска с передовой
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сняли с передовой около 12 000 военных, чтобы направить их в Курскую область. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
«Около 12 000 человек они забросили сюда, и те силы, которые они сейчас снимают с передовой, со всех направлений», – сказал Алаудинов, добавив, что с российской стороны их контролируют.
15 августа Алаудинов также сообщил, что ВСУ изменили свою тактику в Курской области и, по его словам, начинают «давить со всех щелей».
С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.
С 6 августа было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. МЧС России и врио губернатора Алексей Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей.