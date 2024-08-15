Алаудинов рассказал об изменении тактики ВСУ в Курской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Ничего критического по настоящее время не произошло. Противник должен был 11-го взять Курскую область практически всю, но, как вы понимаете, у него это не получилось. Сейчас он поменял тактику и начинает давить "со всех щелей". Таким образом, он пытается раздернуть нас», – сказал он, подчеркнув, что ВСУ не удастся это сделать.
С 6 августа Вооруженные силы России ведут бои с украинскими подразделениями на территории Курской области. С 10 августа там, а также в Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Вечером 15 августа была объявлена обязательная эвакуация во всем Глушковском районе Курской области.
С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. МЧС России и врио губернатора Алексей Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей.