Алаудинов рассказал об изменении тактики ВСУ в Курской области

«Ничего критического по настоящее время не произошло. Противник должен был 11-го взять Курскую область практически всю, но, как вы понимаете, у него это не получилось. Сейчас он поменял тактику и начинает давить "со всех щелей". Таким образом, он пытается раздернуть нас», – сказал он, подчеркнув, что ВСУ не удастся это сделать.