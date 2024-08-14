В Курской области объявили об обязательной эвакуации всего Глушковского района

С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. МЧС России и Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей.