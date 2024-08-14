В Курской области объявили об обязательной эвакуации всего Глушковского района
Обязательная эвакуация объявлена во всем Глушковском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. До этого эвакуация была объявлена только в поселке Глушково.
«Также региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра “Патриот”», – написал он в Telegram.
Сообщение появилось через два часа после объявления эвакуации в поселке Глушково. Населенный пункт находится в 10 км от границы с Украиной.
ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).
С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. МЧС России и Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей.
Управление верховного комиссара ООН (УВКПЧ) просило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе. Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский позже заявил, что ООН не связывалась с Россией по поводу ситуации в Курской области.