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В Курской области объявили об обязательной эвакуации всего Глушковского района

Ведомости

Обязательная эвакуация объявлена во всем Глушковском районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. До этого эвакуация была объявлена только в поселке Глушково.

«Также региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников курского центра “Патриот”», – написал он в Telegram.

Сообщение появилось через два часа после объявления эвакуации в поселке Глушково. Населенный пункт находится в 10 км от границы с Украиной.

ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. МЧС России и Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся около 8000 жителей региона, среди них более 2200 детей. 

Управление верховного комиссара ООН (УВКПЧ) просило власти России предоставить доступ в Курскую область для проведения расследования о нарушениях прав человека в регионе. Первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский позже заявил, что ООН не связывалась с Россией по поводу ситуации в Курской области. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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