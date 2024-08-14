Власти объявили обязательную эвакуацию в Глушково Курской области

МЧС России и Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся около 8000 жителей Курской области, среди них более 2200 детей. Жители региона, помимо Курской области, размещены и в 133 ПВР в 11 регионах Центрального федерального округа России, отмечал врио губернатора.