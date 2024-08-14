Власти объявили обязательную эвакуацию в Глушково Курской области

Власти объявили обязательную эвакуацию в Глушково Курской областиРешение принято региональным оперштабом
Обязательная эвакуация объявлена в поселке Глушково Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Региональным оперштабом принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково. Координировать процесс выезда местных жителей будут силовые структуры, военные, местная администрация и дружинники курского центра "Патриот". Прошу всех следовать рекомендациям», – написал он в Telegram.
Поселок Глушково находится в 10 км от границы с Украиной.
С начала прорыва ВСУ, с 6 августа, было эвакуировано более 121 000 человек – примерно десятая часть населения Курской области. 12 августа в Белгородской области также началась эвакуация жителей Краснояружского района.
МЧС России и Смирнов сообщали, что в пунктах временного размещения (ПВР) сейчас находятся около 8000 жителей Курской области, среди них более 2200 детей. Жители региона, помимо Курской области, размещены и в 133 ПВР в 11 регионах Центрального федерального округа России, отмечал врио губернатора.