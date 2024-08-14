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ВСУ разрушили храм-часовню в Глушковском районе Курской области

Ведомости

Вознесенский храм-часовня в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области разрушен украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

«Сейчас пришло сообщение, что в пос. Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», – говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа.

Митрополит также рассказал о ситуации вокруг Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. По его словам настоятель и 14 человек братии размещены в квартирах при подворье Покровского храма в Курске. Один из насельников (постоянных жителей) этой обители иеромонах Симеон (Боруха), настоятель Богородице-Рождественского храма в селе Гуево Суджанского района, несмотря на неоднократные настоятельные призывы выехать, остался на захваченной территории. Связи с ним нет.

Новый главный храм Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, готовившийся к освящению, был практически уничтожен ударом со стороны ВСУ ранним утром 6 августа. 7 августа большей части братии Горнальского монастыря удалось эвакуироваться – выехали 17 человек. Во время эвакуации погиб трудник. На данный момент монастырь в Курской области может находиться под контролем ВСУ.

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО призвало генерального директора организации Одри Азуле высказаться в защиту культурных ценностей и осудить атаку Киева на храм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри РПЦ в Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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