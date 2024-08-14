ВСУ разрушили храм-часовню в Глушковском районе Курской области

Митрополит также рассказал о ситуации вокруг Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. По его словам настоятель и 14 человек братии размещены в квартирах при подворье Покровского храма в Курске. Один из насельников (постоянных жителей) этой обители иеромонах Симеон (Боруха), настоятель Богородице-Рождественского храма в селе Гуево Суджанского района, несмотря на неоднократные настоятельные призывы выехать, остался на захваченной территории. Связи с ним нет.