ВСУ разрушили храм-часовню в Глушковском районе Курской области
Вознесенский храм-часовня в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области разрушен украинскими военными. Об этом сообщает пресс-служба московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).
«Сейчас пришло сообщение, что в пос. Краснооктябрьский Глушковского района вражескими военными разрушен Вознесенский храм-часовня», – говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа.
Митрополит также рассказал о ситуации вокруг Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. По его словам настоятель и 14 человек братии размещены в квартирах при подворье Покровского храма в Курске. Один из насельников (постоянных жителей) этой обители иеромонах Симеон (Боруха), настоятель Богородице-Рождественского храма в селе Гуево Суджанского района, несмотря на неоднократные настоятельные призывы выехать, остался на захваченной территории. Связи с ним нет.
Новый главный храм Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, готовившийся к освящению, был практически уничтожен ударом со стороны ВСУ ранним утром 6 августа. 7 августа большей части братии Горнальского монастыря удалось эвакуироваться – выехали 17 человек. Во время эвакуации погиб трудник. На данный момент монастырь в Курской области может находиться под контролем ВСУ.
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО призвало генерального директора организации Одри Азуле высказаться в защиту культурных ценностей и осудить атаку Киева на храм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри РПЦ в Курской области.