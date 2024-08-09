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В РПЦ сообщили о разрушении монастырского храма в Курской области после обстрела

Ведомости

Новый главный храм Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, готовившийся к освящению, был практически уничтожен ударом со стороны ВСУ ранним утром 6 августа. На данный момент монастырь в Курской области может находиться под контролем ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).

От храма осталась только выгоревшая коробка стен. Кроме того, загорелся и серьезно пострадал Покровский храм, а также братский корпус монастыря.

7 августа большей части братии монастыря удалось эвакуироваться – выехали 17 человек. Во время эвакуации погиб трудник. Еще два человека из числа братии монастыря продолжают оставаться в обители, связь с ними отсутствует.

«Ситуация вокруг монастыря в настоящее время остается неопределенной. По не поддающимся проверке сведениям, монастырь находится под контролем вооруженных сил Украины», – заявили в РПЦ.

Постоянное представительство России при ЮНЕСКО призвало генерального директора организации Одри Азуле высказаться в защиту культурных ценностей и осудить атаку Киева на храм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри РПЦ в Курской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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