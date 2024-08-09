В РПЦ сообщили о разрушении монастырского храма в Курской области после обстрела
Новый главный храм Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, готовившийся к освящению, был практически уничтожен ударом со стороны ВСУ ранним утром 6 августа. На данный момент монастырь в Курской области может находиться под контролем ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).
От храма осталась только выгоревшая коробка стен. Кроме того, загорелся и серьезно пострадал Покровский храм, а также братский корпус монастыря.
7 августа большей части братии монастыря удалось эвакуироваться – выехали 17 человек. Во время эвакуации погиб трудник. Еще два человека из числа братии монастыря продолжают оставаться в обители, связь с ними отсутствует.
«Ситуация вокруг монастыря в настоящее время остается неопределенной. По не поддающимся проверке сведениям, монастырь находится под контролем вооруженных сил Украины», – заявили в РПЦ.
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО призвало генерального директора организации Одри Азуле высказаться в защиту культурных ценностей и осудить атаку Киева на храм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри РПЦ в Курской области.