Новый главный храм Горнальского Николаевского Белогорского мужского монастыря, готовившийся к освящению, был практически уничтожен ударом со стороны ВСУ ранним утром 6 августа. На данный момент монастырь в Курской области может находиться под контролем ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ).