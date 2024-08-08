Главные заявления по обстановке в приграничье Курской области

На фоне атак ВСУ «Газпром» продолжает подавать газ для Европы через Украину на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, на 8 августа – в объеме 37,3 млн куб. м. 7 августа агентство Bloomberg сообщало, что цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня в этом году после сообщений о боевых действиях в приграничье Курской области. Фьючерсы на эталонный газ выросли на 4,8% до 38,45 евро за мегаватт-час. Затем рост прекратился, поскольку газ продолжает поступать. В минэнерго Молдавии заявили, что могут ввести режим повышенной готовности на рынке природного газа.