Главные заявления по обстановке в приграничье Курской области

Главные заявления по обстановке в приграничье Курской областиВ регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации
Ранним утром 6 августа ВСУ атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин. В результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, пострадал 21 человек, среди них – шестеро детей. «Ведомости» собрали актуальные данные военных и властей на 8 августа.
Сводка Минобороны
8 августа в Курской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, объявленный врио губернатора Алексеем Смирновым. За текущие сутки в регионе шесть раз объявлялась ракетная опасность.
Вооруженные силы (ВС) России совместно с органами ФСБ РФ за последние сутки пресекли продвижение и попытки прорыва формирований ВСУ в Суджанском и Кореневском районах Курской области. Потери ВСУ за сутки составили до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, включая танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины «Козак», сообщили в Минобороны.
Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что его отряд прибыл в Курскую область. Он добавил, что «ничего критического, трагического не произошло», признав при этом, что противник зашел на приграничные территории. Алаудинов уверен, что ВСУ будут уничтожены и спецоперация завершится в этом году победой России.
Согласно сводке Минобороны на 13:00, ВС России нанесли удары по шести бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Сумской и Харьковской областей, а также Дарьино Курской области.
В течение дня Минобороны публикует кадры уничтожения украинской техники в курском приграничье. Так, ведомство показало видео поражения БПЛА типа «Баба Яга», боевой бронированной машины «Казак», бронетранспортера и боевой машины пехоты ВСУ на выявленных огневых позициях.
Региональная обстановка
Врио заместителя губернатора Андрей Белостоцкий рассказал, что из-за атак со стороны ВСУ были эвакуированы около 3000 жителей приграничных населенных пунктов Курской области, сообщил ТАСС. В пунктах временного размещения находятся 1500 человек.
Московские больницы приняли пять пострадавших от атак ВСУ в Курской области, включая двух детей и военкора Евгения Поддубного, получившего ожоги, черепно-мозговую травму и травму лицевого скелета. Поддубного доставили в Институт скорой помощи им. Склифосовского.
17 человек, которые укрывались от обстрелов со стороны ВСУ в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре недалеко от города Суджа, эвакуированы. Один человек погиб в процессе эвакуации, сообщили в пресс-службе Курской епархии. В результате украинской атаки были разрушены и сожжены готовившийся к освящению монастырский собор, второй Покровский храм, пострадали монашеские корпуса и постройки обители. Постоянное представительство России при ЮНЕСКО призвало генерального директора организации Одри Азуле высказаться в защиту культурных ценностей и осудить атаку Киева на храм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что ВСУ целенаправленно атаковали храмы и монастыри РПЦ в Курской области.
Пресс-служба правительства Курской области заявила, что официальные интернет-ресурсы региона подверглись массированной DDoS-атаке. В результате многие сервисы вышли из строя и временно недоступны.
Вокзалы на станциях Суджа, Коренево, Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги.
На фоне атак ВСУ «Газпром» продолжает подавать газ для Европы через Украину на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, на 8 августа – в объеме 37,3 млн куб. м. 7 августа агентство Bloomberg сообщало, что цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня в этом году после сообщений о боевых действиях в приграничье Курской области. Фьючерсы на эталонный газ выросли на 4,8% до 38,45 евро за мегаватт-час. Затем рост прекратился, поскольку газ продолжает поступать. В минэнерго Молдавии заявили, что могут ввести режим повышенной готовности на рынке природного газа.
Реакция властей
После атак ВСУ на Курскую область спецоперация должна приобрести открыто экстерриториальный характер, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что нужно идти «до Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева. До Киева и дальше».
Медведев подчеркнул, что лучшая память о погибших военнослужащих и мирных жителях – это «продуманное возмездие».
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя атаку на Курскую область, заявил, что Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» ВСУ. По его словам, атака на Курскую область напрямую связана с неудачами ВСУ на фронте.
Позиция Украины и реакция Запада
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область – усиление позиций Киева на переговорах. По его словам, позитивно на переговоры будут влиять потери РФ территории, людей и техники, а продвижение ВСУ вглубь РФ будет «пугать» россиян и ухудшать их отношение к Путину, передает его слова украинская интернет-газета «Страна».
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что вооруженные атаки украинских военных на российские регионы не повлияют на поддержку Киева ЕС.
Военный эксперт Bild Юлиан Репке отметил в соцсети X, что ВСУ в Курской области отправили технику без защиты ПВО. Как результат, она стала «жертвой российских беспилотников-камикадзе».
Представитель госдепартамента Мэтью Миллер 7 августа заявил, что действия Украины в Курской области не нарушают ограничения США на использование поставленного Киеву американского оружия. До этого в госдепе подчеркнули, что Украина заранее не уведомляла США о намерении провести наступление в Курской области, но Вашингтон не считает это «удивительным».
Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что атака ВСУ в Курской области может стать причиной эскалации конфликта.
Гуманитарная помощь
Помощь жителям Курской области предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Воронежской областей и других регионов.
Гуманитарную помощь в ПВР в Курской области уже доставили «Единая Россия» и «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР). Волонтеры передали бытовую технику, воду, санитарно-гигиенические принадлежности, продукты и медикаменты.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что регион начал оказывать помощь соседней Курской области. В чатности, были переданы стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства пунктов временного размещения.
В Орловской области также начали сбор необходимых вещей, чтобы оперативно доставить их нуждающимся в Курской области. Губернатор Андрей Клычков рекомендовал органам власти и общественным организациям отказаться от проведения массовых мероприятий ради помощи курянам.
По договоренности Смирнова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в регион направят группу петербургских врачей для помощи пострадавшим. Клиники Москвы примут пострадавших в Курской области, сообщается на официальном портале мэра столицы.