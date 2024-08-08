«Газпром» продолжает подавать газ через Украину на ГИС «Суджа»
«Газпром» продолжает подавать газ для Европы через Украину на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, сообщил журналистам представитель компании.
До этого объем прокачки газа уменьшился на 7% по сравнению с 6 августа – до 39,4 млн куб. м. По сравнению с уровнем 7 августа объем прокачки снизился на 5%. «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщал, что транзит газа через территорию Украины может составить около 37,25 млн куб. м 8 августа.
7 августа агентство Bloomberg сообщало, что цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня в этом году после сообщений о боевых действиях в приграничье Курской области. Фьючерсы на эталонный газ выросли на 4,8% – до 38,45 евро за мегаватт-час. Затем рост прекратился, поскольку газ продолжает поступать.
6 августа Минобороны России заявило о попытках ВСУ прорвать государственную границу России на территории Суджанского района Курской области. Там расположена газоизмерительная станция «Суджа» на магистрали газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Это единственная действующая точка входа, через которую до сих пор транзитом российский газ поступает в Европу.