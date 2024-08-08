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«Газпром» продолжает подавать газ через Украину на ГИС «Суджа»

Ведомости

«Газпром» продолжает подавать газ для Европы через Украину на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, сообщил журналистам представитель компании.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа"», – 37,3 млн куб. м на 8 августа. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена [украинской стороной]», – сказал он (цитата по ТАСС).

До этого объем прокачки газа уменьшился на 7% по сравнению с 6 августа – до 39,4 млн куб. м. По сравнению с уровнем 7 августа объем прокачки снизился на 5%. «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщал, что транзит газа через территорию Украины может составить около 37,25 млн куб. м 8 августа.

7 августа агентство Bloomberg сообщало, что цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня в этом году после сообщений о боевых действиях в приграничье Курской области. Фьючерсы на эталонный газ выросли на 4,8% – до 38,45 евро за мегаватт-час. Затем рост прекратился, поскольку газ продолжает поступать.

6 августа Минобороны России заявило о попытках ВСУ прорвать государственную границу России на территории Суджанского района Курской области. Там расположена газоизмерительная станция «Суджа» на магистрали газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Это единственная действующая точка входа, через которую до сих пор транзитом российский газ поступает в Европу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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