«Газпром» продолжает подавать газ через Украину на ГИС «Суджа»

7 августа агентство Bloomberg сообщало, что цены на газ в Европе подскочили до самого высокого уровня в этом году после сообщений о боевых действиях в приграничье Курской области. Фьючерсы на эталонный газ выросли на 4,8% – до 38,45 евро за мегаватт-час. Затем рост прекратился, поскольку газ продолжает поступать.