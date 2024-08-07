Постпредство РФ призвало главу ЮНЕСКО осудить атаку Киева на курский монастырь
Постоянное представительство России при ЮНЕСКО призвало генерального директора организации Одри Азуле высказаться в защиту культурных ценностей и осудить атаку Киева на храм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Суджанском районе Курской области.
«Это очередное грубейшее нарушение Украиной своих международных обязательств по Конвенции 1954 г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта», – добавили в постпредстве, напомнив, что защита культурных ценностей – мандат ЮНЕСКО.
Из-за обстрелов украинских военных храм Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря сгорел.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».
Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь уже подвергался атакам со стороны ВСУ. 8 августа 2023 г. на территории монастыря ребенок получил легкие осколочные ранения предплечья и руки после падения дрона-камикадзе.