В ООН предупредили о риске эскалации после атаки ВСУ в Курской области
Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что атака ВСУ в Курской области может стать причиной эскалации конфликта, следует из записи пресс-брифинга на сайте организации.
«Подобные инциденты увеличивают риски, которые вызывают беспокойство по поводу эскалации кризиса. Мы бы хотели видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени», – сообщил Фархан Хак.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
Официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер сообщал, что ВСУ не предупреждали американскую сторону о готовящемся нападении.