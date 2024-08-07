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В ООН предупредили о риске эскалации после атаки ВСУ в Курской области

Ведомости

Представитель генсека ООН Фархан Хак заявил, что атака ВСУ в Курской области может стать причиной эскалации конфликта, следует из записи пресс-брифинга на сайте организации.

«Подобные инциденты увеличивают риски, которые вызывают беспокойство по поводу эскалации кризиса. Мы бы хотели видеть деэскалацию ситуации в максимально возможной степени», – сообщил Фархан Хак.

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер сообщал, что ВСУ не предупреждали американскую сторону о готовящемся нападении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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