Посол призвал США прекратить поставки оружия ВСУ на фоне атак на Курскую область
Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» ВСУ. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.
Антонов возмутился отсутствием критики в адрес Киева от американских чиновников и отметил, что публичные заявления американских властей по поводу действий ВСУ в Курской области возмутительны.
«Украинские действия – очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России», – подчеркнул Антонов.
По его словам, атака на Курскую область напрямую связана с неудачами ВСУ на фронте. Посол отметил, что российские войска продолжат свое движение в ходе спецоперации.
ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
Официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что ВСУ не предупреждали американскую сторону о готовящемся нападении.
7 августа глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено.