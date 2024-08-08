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Посол призвал США прекратить поставки оружия ВСУ на фоне атак на Курскую область

Ведомости

Вашингтон должен прекратить поставки оружия Киеву и «одернуть» ВСУ. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, комментируя атаку ВСУ на Курскую область.

Антонов возмутился отсутствием критики в адрес Киева от американских чиновников и отметил, что публичные заявления американских властей по поводу действий ВСУ в Курской области возмутительны.

«Украинские действия – очевидная террористическая акция. Никто не скрывает, что орудием убийства простых россиян стало американское оружие. Нельзя признать правом на самооборону удары по школам, больницам, машинам скорой помощи и жилым домам в России», – подчеркнул Антонов.

По его словам, атака на Курскую область напрямую связана с неудачами ВСУ на фронте. Посол отметил, что российские войска продолжат свое движение в ходе спецоперации.

ВСУ атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность украинской группировки составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Официальный представитель госдепа США Мэттью Миллер заявил, что ВСУ не предупреждали американскую сторону о готовящемся нападении.

7 августа глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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