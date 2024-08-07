Герасимов: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено
Продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
«Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.
По словам главы Генштаба, в настоящее время подразделение группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.
«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», – пообещал Герасимов.
Украинские войска атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность группировки ВСУ составляла на тот момент до 300 человек, также были задействованы танки и боевые бронированные машины.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 6 августа в результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. 7 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число раненых выросло до 24 человек. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в результате действий ВСУ пострадали также военнослужащие, их число она не назвала.
Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева. Он пообещал дать поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона ряду гражданских ведомств.