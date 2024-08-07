Герасимов: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 6 августа в результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. 7 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число раненых выросло до 24 человек. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в результате действий ВСУ пострадали также военнослужащие, их число она не назвала.