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Герасимов: продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено

Ведомости

Продвижение ВСУ вглубь территории России остановлено. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Ударами авиации, ракетных войск и огнем артиллерии продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», – сказал Герасимов.

По словам главы Генштаба, в настоящее время подразделение группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Уничтожены 54 единицы бронированной техники, в том числе семь танков.

«Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу», – пообещал Герасимов.

Украинские войска атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность группировки ВСУ составляла на тот момент до 300 человек, также были задействованы танки и боевые бронированные машины.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 6 августа в результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. 7 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число раненых выросло до 24 человек. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в результате действий ВСУ пострадали также военнослужащие, их число она не назвала.

Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева. Он пообещал дать поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона ряду гражданских ведомств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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