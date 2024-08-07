Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева

Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией КиеваПрезидент высказался о событиях в регионе в начале совещания с правительством
Киев предпринял очередную масштабную провокацию и ведет неизбирательную стрельбу. Таким образом президент России Владимир Путин прокомментировал обстановку в Курской области.
«Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Ведет неизбирательную стрельбу, в том числе из ракетного оружия, по жилым домам, гражданским зданиями, машинам скорой помощи», – заявил глава государства на совещании с членами правительства РФ.
Путин также анонсировал встречу с руководителями силовых ведомств, Министерства обороны, Генерального штаба и ФСБ по обстановке в Курской области сразу после совещания. Он пообещал дать поручения по оказанию необходимой помощи жителям региона ряду гражданских ведомств. Правительство также безотлагательно займется этой темой, координировать работу будет первый вице-премьер Денис Мантуров, добавил глава государства.
Затем в ходе совещания Путин отметил мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, не прекращают работу по восстановлению объектов в Донбассе и Новороссии. По его словам, за два года они ввели в строй 20 000 объектов – жилье, дороги, ключевые звенья инфраструктуры и все, что необходимо для нормальной жизни людей.
Украинские войска атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность группировки ВСУ составляла на тот момент до 300 человек, также были задействованы танки и боевые бронированные машины.
Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что 6 августа в результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. 7 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число раненых выросло до 24 человек. По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в результате действий ВСУ пострадали также военнослужащие, их число она не назвала.
Кроме того, Смирнов сообщил, что ночью по телефону доложил оперативную обстановку президенту РФ, который пообещал, что поддержка региону будет оказана по всем направлениям. Помощь жителям Курской области уже предложили губернаторы Санкт-Петербурга, Орловской, Липецкой, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Воронежской областей.
Минобороны позже сообщило, что в ночь на 7 августа подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России продолжали уничтожать вооруженные формирования ВСУ в районах, примыкающих к российско-украинской границе в Курской области. Продвижения противника вглубь не допустили. Российским военным удалось уничтожить семь танков, восемь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты, 31 боевую бронированную машину. Также были уничтожены две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», установка разминирования УР-77 и станция радиоэлектронной борьбы. Потери Украины в живой силе, по данным ведомства, составили до 260 военных.
СКР возбудил уголовные дела по факту нападения ВСУ на приграничные населенные пункты Курской области по нескольким статьям: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала атаку на Курскую область с продлением мобилизации на Украине.