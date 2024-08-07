Путин назвал события в Курской области очередной масштабной провокацией Киева

Затем в ходе совещания Путин отметил мужество строителей и коммунальщиков, которые, несмотря на боевые действия, не прекращают работу по восстановлению объектов в Донбассе и Новороссии. По его словам, за два года они ввели в строй 20 000 объектов – жилье, дороги, ключевые звенья инфраструктуры и все, что необходимо для нормальной жизни людей.