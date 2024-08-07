СК возбудил уголовное дело после нападения ВСУ на приграничье Курской области
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту нападения вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные населенные пункты Курской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: террористический акт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие. Сейчас следователи работают над установлением лиц из числа формирований ВСУ, причастных к атаке гражданских объектов, отметила Петренко.
Украинские войска атаковали российскую границу в Курской области ранним утром 6 августа. По данным Минобороны РФ, численность группировки ВСУ составляла на тот момент до 300 человек, также было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
Судя по информации, опубликованной в Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, 6 августа в результате массированного обстрела и атаки дронов, которым подвергся регион, погибли пять мирных жителей, 21 человек пострадал. 7 августа помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что число раненых выросло до 24 человек. По словам Петренко, в результате действий ВСУ пострадали также военнослужащие, их число она не назвала.