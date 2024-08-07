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Захарова связала атаку на Курскую область с продлением мобилизации на Украине

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский устроил атаку на Курскую область, чтобы отвлечь внимание граждан от продления всеобщей мобилизации в стране, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на три месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранним утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, на тот момент численность украинской группировки составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

При массированном обстреле и атаке дронов на регион погибли пять мирных жителей, еще 24 получили ранения. Организован вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья в пункты временного размещения.

7 августа стало известно, что Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине еще на 90 суток. Срок действующего военного положения, которое действует с 24 февраля 2022 г., заканчивался 11 августа. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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