Захарова связала атаку на Курскую область с продлением мобилизации на Украине

7 августа стало известно, что Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине еще на 90 суток. Срок действующего военного положения, которое действует с 24 февраля 2022 г., заканчивался 11 августа. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.