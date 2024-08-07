Захарова связала атаку на Курскую область с продлением мобилизации на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский устроил атаку на Курскую область, чтобы отвлечь внимание граждан от продления всеобщей мобилизации в стране, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«На мясорубку в Курске Зеленский отправил граждан Украины, чтобы под шумок продлить смертельную украинскую мобилизацию еще на три месяца. Сегодня он подписал соответствующий закон», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Ранним утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российскую границу в Курской области. По данным Минобороны РФ, на тот момент численность украинской группировки составляла до 300 человек, было задействовано 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.
При массированном обстреле и атаке дронов на регион погибли пять мирных жителей, еще 24 получили ранения. Организован вывоз жителей из обстреливаемых территорий приграничья в пункты временного размещения.
7 августа стало известно, что Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине еще на 90 суток. Срок действующего военного положения, которое действует с 24 февраля 2022 г., заканчивался 11 августа. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.