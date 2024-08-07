Зеленский продлил военное положение на Украине на три месяца

До тех пор, пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук отреагировал на заявление главы России, сообщив, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.