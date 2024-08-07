Зеленский продлил военное положение на Украине на три месяца
Президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положение на Украине еще на три месяца, следует из данных на сайте парламента страны.
«Возвращено с подписью президента», – гласит отметка в карточке законопроектов, которые продлевают военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 суток. Срок действующего военного положения заканчивался 11 августа.
Украина ввела военное положение 24 февраля 2022 г. В этот день началась специальная военная операция России. Во время действия военного положения ограничены права и свободы гражданина, которые предусмотрены рядом статей конституции Украины. Закон о всеобщей мобилизации Зеленский подписал 25 февраля. С тех пор действие законов регулярно продлевается.
До тех пор, пока на Украине действует военное положение, в стране запрещено проведение выборов президента. Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. После этого президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Позже Стефанчук отреагировал на заявление главы России, сообщив, что Зеленский будет оставаться президентом до завершения военного положения в стране.