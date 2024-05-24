Путин заявил о завершении легитимности Зеленского

Путин заявил о завершении легитимности ЗеленскогоТеперь России важно понять, с кем на Украине можно вести переговоры
Москва исходит из того, что легитимность Владимира Зеленского как президента Украины закончилась, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы [украинского] государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима, подтвердили легитимность действующего главы государства. Или уже недействующего», – сказал Путин на пресс-конференции в рамках визита в Белоруссию.
Президент назвал предстоящую конференцию по Украине пиар-шагом, который не будет иметь значения с юридической точки зрения. Он пояснил, что считает необходимым возобновить переговоры о перемирии, но если до этого дойдет дело, то России нужно понимать, с кем можно будет подписывать документы, чтобы они имели силу.
17 мая на пресс-конференции в рамках визита в Китай Путина также спросили, будет ли Россия считать Зеленского легитимным главой государства после 20 мая, когда истечет срок его полномочий. Президент сказал, что на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система самой Украины, в частности, Конституционный суд. Если после 21 мая дело дойдет до заключения каких-то соглашений Москвы и Киева, то подписывать их Россия будет только с легитимными властями Украины, подчеркнул тогда Путин.
Пятилетний срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 г. Конституция Украины запрещает проведение выборов, пока в стране действует военное положение, которое было продлено Верховной радой 8 мая еще на 90 дней.
Кроме того, 30 ноября депутаты всех фракций Верховной рады подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости проведения каких-либо выборов в стране до окончания боевых действий. Документом допускается проведение выборов не ранее чем через шесть месяцев после снятия военного положения.
После начала Россией спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, Зеленский в октябре того же года подписал указ, согласно которому переговоры с Россией невозможны, пока ее возглавляет Путин.