Путин заявил о завершении легитимности Зеленского

17 мая на пресс-конференции в рамках визита в Китай Путина также спросили, будет ли Россия считать Зеленского легитимным главой государства после 20 мая, когда истечет срок его полномочий. Президент сказал, что на этот вопрос должна ответить политическая и правовая система самой Украины, в частности, Конституционный суд. Если после 21 мая дело дойдет до заключения каких-то соглашений Москвы и Киева, то подписывать их Россия будет только с легитимными властями Украины, подчеркнул тогда Путин.